Про це 24 Каналу, розповів командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін, зазначивши, що ворог підсилив роботу артилерії та дронів на Харківському напрямку. Також росіяни мають на меті відкинути українські сили за річку Оскіл та штурмувати Борову, яка є важливим логістичним центром.

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Намагається промацати оборону

Фокін наголосив, що понад два тижні штурмові дії росіян в смузі оборони Третьої окремої штурмової бригади не припиняються в район Борової та східніше від неї.

Ворог, на превеликий жаль, активізувався дуже сильно. У пікові періоди навантаження його "рекорд" – наступ одразу на 18 напрямках,

– підкреслив він.

Останні два тижні, як відзначив Фокін, щодоби росіяни проводять штурмові дії, застосовуючи різну кількість особового складу – від відділення до роти. Також значно підсилилась робота ворожих артилерійських систем, мінометів, ствольної артилерії. До того ж багаторазово збільшилась витрата боєприпасів окупантами.

Росіяни, за його словами, спочатку проводять масовану артилерійську підготовку, вогневе ураження по наших передових та тилових позиціях. Після цього активно працюють FPV-дрони, засоби БпЛА різних типів зі скидами.

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Після того, як артилерія та дрони-камікадзе завдали, на думку ворога, достатнє вогневе ураження по українських позиціях, він починає наступ в пішому порядку.

Ворог зараз намагається промацати нашу оборону, і там де виявить слабші місця, зосереджує основні зусилля,

– впевнений командир батальйону.

Росіянам, за його словами, в будь-якому випадку потрібна Борова та вихід на лівий берег річки Оскіл. Після цього ворог зможе перейти до оборони, вивільнивши велику кількість особового складу, сил та засобів, і перекинути їх на пріоритетніші напрямки. Наприклад, в район Куп'янська або ще північніше.

Тому Борова залишається в смузі оборони Третьої окремої штурмової бригади пріоритетним напрямком головного удару для ворога,

– наголосив Володимир Фокін.

Він додав, що для росіян перехід через річку Оскіл дозволить покращити логістику біля Куп'янська та Борової – там багато доріг вздовж лівого берега річки.

Раніше ворог перекинув сили до річки Оскіл, скориставшись погодними умовами. За словами речника ОСУВ "Хортиця" майора Віктора Трегубова, росіянам не вдається ефективно забезпечувати цю кількість своїх сил. Відповідно вони намагаються там побудувати щось "на кшталт переправи". Проте українським силам вдалося ліквідувати декілька російських понтонних мостів через Оскіл.