Видно, что КНДР поставляет им снаряды, — офицер рассказал о действиях россиян на фронте

КНДР стала главным военным союзником России. Российская армия получила от Северной Кореи примерно 1,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Северокорейские боеприпасы оккупанты активно используют на фронте в Украине, но их эффективность крайне низкая. Командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер НГУ Максим Матвийчук рассказал 24 Каналу о действиях россиян на фронте и вооружении, которое враг использует.

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Из 10 разрывается 2 – 3

КНДР поставляет в Россию боеприпасы в большом количестве. Однако качество этого вооружения желает лучшего.

Видно, что Северная Корея поставляет России дополнительные снаряды,

– отметил Матвийчук.

Условно, если сравнить с советскими снарядами, то хорошо, если двое из десяти не сработают и просто окажутся в земле. Северокорейские же наоборот – хорошо, если два или три сработают.

Количество неразорвавшихся снарядов на фронте увеличивается и на них достаточно четко видны северокорейские или китайские иероглифы, не кириллица и не латиница. Это подтверждает, что противник действительно использует их, но вероятнее всего, из-за неправильного производства КНДР происходит много не разрывов, что спасает украинских бойцов,

– сказал командир взвода разведки бригады "Рубеж".

Ситуация в районе Часового Яра

Сейчас россияне стягивают дополнительные резервы на Бахмутское направление. Враг пытается нащупать участки фронта, где, по его мнению, он сможет развить успех и уже в дальнейшем стягивает туда дополнительные войска и резервы для продвижения линии фронта.

Сейчас это им дается очень трудно. По моему мнению, самые тяжелые бои сейчас в районе Часового Яра, где противник хочет захватить этот и прибрежные населенные пункты и перейти канал Северский Донецк – Донбасс, чтобы открылась дорога на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск – так называемую дорогу жизни,

– добавил Матвийчук.

Сейчас на этом оттенке фронта идут роковые бои. Противник продолжает уничтожать Часов Яр и прибрежные населенные пункты авиацией и артиллерией. До сих пор много так называемых "мясных штурмов", но преимущественно они происходят днем. Ночью россияне еще слепые котята.

Где россияне наступают на Бахмутском направлении / Смотрите на карте

Российские войска хотят взять населенный пункт вероятнее всего до 9 мая, потому что с каждым днем вражеские штурмы набирают обороты. Однако пока оккупанты не смогли даже пересечь канал Северский Донецк – Донбасс.

Для них это будет очень трудно, ведь для того, чтобы хотя бы сделать плацдарм на западной стороне канала нужно положить не одну бригаду или дивизию,

– отметил командир взвода разведки бригады "Рубеж".

Российские захватчики в дальнейшем пытаются методом выжженной земли уничтожать все наши взводные опорные пункты и сам город, чтобы украинским военным не было где обороняться. Сейчас уже существует вторая линия обороны, она укреплена, а бойцы Сил обороны Украины готовы к борьбе с врагом.

КНДР поставляет России вооружение