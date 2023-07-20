Что происходит в бункере Путина: экс-сотрудник КГБ описал поведение диктатора

Российский диктатор Владимир Путин живет в информационном "пузырьке". Он вообще не ориентируется, что происходит в войне против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Путин черпает информацию только из центрального российского телевидения и папок, которые приносят ему приближенные люди.

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Путин вообще мог перестать принимать какие-либо решения

Как отметил Жирнов, эта ситуация очень похожа на происходящее в конце жизни с португальским диктатором Антониу де Оливейра Салазаром. Его "тихонько" отстранили от власти, хотя он об этом и не знал. До конца жизни для него даже издавали газеты в одном экземпляре, где писало, как он отлично управляет страной.

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Похоже, что Путин тоже оказался в такой ситуации. Есть впечатление, что он вообще мало на что влияет.

Не удивлюсь, если ему даже доносили, что ракеты "Кинжал" эффективны. И они уничтожили все цели. Это может оказаться опасным. Ведь он может быть уверен, что у него есть "супероружие", которое недоступно для противоракетной обороны США, НАТО и Украины. Это может быть опасным для мира,

– заметил Жирнов.

Ситуация в России: коротко