Пригожин полностью обыграл минобороны России и фактически назначил своего министра – Пионтковский

В перепалке между министерством обороны России и владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным снова победил последний. Он фактически назначил "нового министра обороны".

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, Пригожин снова одержал полную победу над министерством обороны России.

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Ранее тот жаловался якобы на нехватку боеприпасов. А теперь получил человека, который фактически является альтернативой министру обороны Сергею Шойгу.

Пригожин одержал полную победу. Он просто назначил человека, с которым будет разговаривать. Де-факто министр обороны – Сергей Суровикин. А другого генерал-полковника назначил своим адъютантом (Михаил Мизинцев – 24 Канал), который будет держать связь с Суровикиным,

– отметил Пионтковский.

Что может остановить Пригожина

Как отметил Пионтковский, Пригожина вообще не интересует Бахмут или поставки боеприпасов для вагнеровцев. Он думает о своем будущем в постпутинской России.

В одном из недавних обращений Пригожин вообще стал подавать себя как спасителя России. Он снова подчеркивал слабость тамошнего минобороны, а также убеждал, что сейчас "спасает родину", воюя под Бахмутом.

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Такие его нарративы очень нравятся особо отбитым патриотам России. А наезды на олигархов вообще поддержит большинство жителей государства-агрессорки.

Единственное, что может остановить его… Его могут убить. Шойгу и Герасимов пока сдерживаются. Они не рискуют сделать это без разрешения Путина. Но эта ситуация будет нарастать с первыми шагами украинского контрнаступления,

– подчеркнул Пионтковский.

По его мнению, ситуация в России будет в дальнейшем ухудшаться очень резко. Там уже создано около 40 так называемых "частных военных компаний", которые будут сражаться за огромные активы в постпутинской России.

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