Путин перестал появляться на людях после выборов: чего боится глава Кремля
Российские оппозиционные СМИ обратили внимание, что Путин перестал появляться на людях после выборов. Вряд ли ему сейчас предстоит прямая угроза. Но, конечно, есть нюансы.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что он не видит объективных причин, которые заставляли бы Путина прятаться после выборов.
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У Путина есть враги
Как отметил Яковенко, конечно, что у Путина есть враги. Здесь можно привести много вариантов. К примеру, в ликвидации Путина мог бы быть заинтересован тот же ИГИЛ.
Думаю, что ИГИЛ с удовольствием организовала бы персональный теракт против Путина. Потому что для ИГИЛа чем громче – тем лучше. И Путин был бы прекрасным трофеем для Исламского государства. Это сразу бы повысило капитализацию на рынке террористических услуг. А такой существует. Они бы могли получить больше шансов на формирование вербовочной сети и тому подобное,
– сказал Яковенко.
Путину есть чего бояться, но вряд ли он не выходит на люди уже две недели, потому что скрывается. Но вполне вероятно, что у него есть мания преследования, которая характерна для многих диктаторов маниакального типа.
Ситуация в России: кратко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 460 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7236 вражеских танков, 13904 боевых бронированных машин, 11736 артиллерийских систем, 1046 РСЗО, 768 средств ПВО и т.п.
- В России продолжают случаться паводки. Недавно в Курганской области вода из рек затопила старые урановые шахты.
- Российская нефтепереработка приближается к 11-месячному минимуму. Причина – наводнения, которые препятствуют работе. Кроме того, ранее заводы пострадали от атак беспилотников.