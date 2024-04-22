Путин перестал появляться на людях после выборов: чего боится глава Кремля

Российские оппозиционные СМИ обратили внимание, что Путин перестал появляться на людях после выборов. Вряд ли ему сейчас предстоит прямая угроза. Но, конечно, есть нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что он не видит объективных причин, которые заставляли бы Путина прятаться после выборов.

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У Путина есть враги

Как отметил Яковенко, конечно, что у Путина есть враги. Здесь можно привести много вариантов. К примеру, в ликвидации Путина мог бы быть заинтересован тот же ИГИЛ.

Думаю, что ИГИЛ с удовольствием организовала бы персональный теракт против Путина. Потому что для ИГИЛа чем громче – тем лучше. И Путин был бы прекрасным трофеем для Исламского государства. Это сразу бы повысило капитализацию на рынке террористических услуг. А такой существует. Они бы могли получить больше шансов на формирование вербовочной сети и тому подобное,

– сказал Яковенко.

Путину есть чего бояться, но вряд ли он не выходит на люди уже две недели, потому что скрывается. Но вполне вероятно, что у него есть мания преследования, которая характерна для многих диктаторов маниакального типа.

Ситуация в России: кратко