Россия – страна-фикция, Запад долгое время боялся ее образа монстра, – Подоляк

Россия долгое время строила имидж монстра на международной арене, которого должны были все бояться. Но на самом деле – это обычная страна-фикция.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Россия годами выстраивала этот имидж и пыталась давить им на международное сообщество.

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Россия – обычная "деревня"

Как отметил Подоляк, эта стратегия, к сожалению, давала свои результаты. Международное сообщество действительно поверило этому "монстру" и искренне его боялось. Хотя стоило просто жестче относиться к образованию под названием "Россия".

Это же страна-фикция, "потемкинская деревня". К сожалению, Россия долго вкладывалась в образ страны-монстра. И к сожалению, западные политические элиты купились на этот образ и очень сильно боялись России,

– отметил Подоляк.

Украина сделала важную вещь в восприятии оккупантов на международной арене. Западные элиты увидели – как только начинаешь жестко противодействовать России, весь образ монстра сразу падает.

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В этом случае достаточно смешно наблюдать за разнообразными "хлопками" на территории России. Они даже не способны себя защитить от "курения" в небезопасных местах и от другой собственной халатности. Хотя оккупанты любили рассказывать, что у них все под контролем.

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