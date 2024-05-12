Путин перестал доверять, – Романова объяснила, что на это указывает

Диктатор Владимир Путин уже ни в ком не нуждается. Он убежден, что самостоятельно прекрасно со всем справляется.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что последние события свидетельствуют, что Путин вообще не обращает ни на кого внимание. И делает то, что себе надумал в голове.

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Путин никому не доверяет

Как отметила Романова, так называемая "инаугурация" и парад ко "дню победы" показал, что Путин вообще никого не слушается.

Посмотрите, какое кино снимали о Путине перед инаугурацией. Там он ходил по Кремлю, смотрел на картины, сидел в кабинете. Что он кабинет никогда не видел этот? Картины не видел? У меня только одно предположение. Что заказчик – он. Он говорит режиссерам, как снимать и что снимать,

– сказала Романова.

Речь Путина на параде также была максимально абсурдной. Он убеждал, что союзники не помогали СССР около 3 лет, хотя этого вообще не было. Также там снова звучали ядерные угрозы.

Ситуация в России: кратко