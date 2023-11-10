"Празднование" рядом с террором: городской голова рассказал, как живет оккупированный Скадовск

Россияне продолжают политику террора на временно оккупированных территориях. В Херсонской области враг минует объекты критической инфраструктуры. Вероятно, захватчики предполагают, что им придется отходить, поэтому начали подготовку к так называемому "жесту доброй воли".

Неспокойно захватчикам и во временно оккупированном Скадовске. Городской голова Скадовска Александр Яковлев рассказал 24 Каналу, что тревожные настроения среди россиян усилились после прилета по месту базирования вражеских войск в городе.

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Проверки усиливаются

Для гражданского населения российские захватчики пытаются транслировать картинку "мирной жизни". Еженедельно оккупанты проводят какие-то "празднования".

Недавно даже отмечали день криминалиста. Враг пропагандирует, что на оккупированных территориях Россия и там вроде бы все хорошо,

– отметил Яковлев.

В то же время оккупанты чувствуют активную деятельность украинского подполья, поэтому усиливают проверки. Все жители оккупированных территорий приспособились к постоянным проверкам и научились соблюдать базовые правила безопасности.

Например, никогда не берут с собой телефон, который не хотели бы показать. Также люди предпочитают личное общение, то есть по телефону ничего не рассказывают,

– добавил городской голова Скадовска.

Почти ко всем оставшимся на оккупированных территориях украинцам уже приходили российские спецслужбы. Оккупанты пытаются узнать как можно более подробную информацию о людях.

Как живут украинцы во временно оккупированном Скадовске: смотрите видео

Еще один "прилет"

В украинском Скадовске у россиян есть все органы оккупационной власти. Там даже министерства базируются. Конечно, в городе много военных структур врага, но информации о расположении командных центров или пунктов нет. Тем не менее, Вооруженные Силы Украины эффективно отрабатывают по объектам, где сосредотачиваются оккупанты.

Вечером 9 ноября был еще один "прилет" по одной из производственных баз в окрестностях Скадовска. Информация пока уточняется,

– сказал Яковлев.

В начале полномасштабного вторжения россияне заселялись в школы и лагеря. Украинские бойцы отрабатывали по таким местам. Сейчас информации о таких компактных расположениях оккупантов, к сожалению, нет.



Расстояние от Херсона до Скадовска / Фото: DeepState

Российские захватчики преимущественно размещаются в частных домах, из которых в результате войны жители Скадовска вынуждены были уехать. Сейчас россияне очень рассеяны по селам и городу. Также прячутся в посадках за городом.

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