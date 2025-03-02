Ситуация сложная: завтра будут выключать свет

В понедельник, 3 марта, в Украине будут выключать свет. Это касается нескольких категорий.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Почему выключают свет 3 марта

В заметке Укрэнерго сказано, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме будут применять ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Ограничения охватят два временных слота: с 06:00 по 10:00 и с 14:00 по 21:00.

Бытовых потребителей пока не планируют отключать, но все может измениться.

В Укрэнерго призывают следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). И, конечно, потреблять электроэнергию экономно.

Причиной введения ограничений в ведомстве назвали последствия российских атак на энергообъекты.

Как проверить, не отключают ли у меня свет и в какой я очереди в графике

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Важно следить за соцсетями облэнерго, ведь время от времени происходят изменения. В частности, в Киеве и Днепре ввели новую систему сообщений об отключении света.