Одна из основных угроз: глава Сумской ОВА рассказал об активности российских ДРГ

Пограничники все чаще фиксируют российские диверсионно-разведывательные группы на Сумщине. Ситуация остается довольно сложной, но вполне контролируемой Силами обороны.

Вражеские ДРГ – одна из основных угроз, которая существует круглосуточно. Глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире 24 Канала рассказал, какая настоящая цель российских диверсионно-разведывательных групп.

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Какова активность российских ДРГ на Сумщине

По словам главы Сумской ОВА, цель вражеских диверсионно-разведывательных групп – создать такие условия, при которых гражданское население и военные в приграничных зонах постоянно должны находиться в напряженном состоянии. Россияне стремятся вызвать панику и дестабилизацию среди украинцев.

Вместе с Вооруженными Силами четко предупреждаем население, которое осталось в эвакуированных населенных пунктах, о возможных мероприятиях диверсионных групп,

– сказал Артюх.

В ОВА разработали маршрут, в котором указали места, где наиболее безопасно и опасно передвигаться. Все для того, чтобы люди имели возможность оказывать помощь своим близким, а определенные службы проводили эвакуацию. Передвижение в пятикилометровой зоне находится под управлением Вооруженным Силам.

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