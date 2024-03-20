Несколько целей, – мэр Конотопа объяснил, почему усилились обстрелы Сумской области

Российские оккупанты постоянно запускают ракеты и авиабомбы по Сумской области. Враг активизировал удары, ведь таким образом пытается достичь определенных целей.

Об этом 24 Каналу заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин. Он объяснил, что прежде всего захватчики хотят оттянуть резервы Украины с линии боевого соприкосновения.

Читайте также Россияне в очередной раз нанесли авиаудар по Сумской области: погиб работник школы

"Есть несколько целей у оккупантов, которых они хотят достичь с помощью этих ударов сейчас, в частности по Сумщине. Первое. Они хотят оттянуть наши дополнительные силы, резервы с линии непосредственного боевого соприкосновения, чтобы держать нас здесь в напряжении", – подчеркнул мэр.

Цели вражеских атак на Сумщину

Артем Семенихин отметил, что также россияне хотят ослабить экономический потенциал приграничных регионов Украины. Это нужно врагу, чтобы часть людей выехала оттуда.

Это чтобы в случае, если когда-то, возможно, они смогут сюда прорваться, им не оказывали такого упорного партизанского сопротивления, которое было в 2022 году,

– сказал он.

Кроме того, враг очень хочет, чтобы на Сумщине стало больше людей, которые выступают за "русский мир", склоняют к переговорам с Кремлем и тому подобное. К сожалению, есть определенная часть местных, которые поддаются вражеской пропаганде. Однако большинство людей понимает реальную ситуацию.

"К сожалению, определенная часть людей на это все ведется. Но все-таки большая часть здраво мыслит и понимает, что война – это не курорт, отсидеться не получится ни у кого. Все мы должны помогать армии. Есть такие моменты, когда влияет вражеская пропаганда, но мы с этим боремся", – добавил Семенихин.

Враг атакует Сумскую область: последние новости