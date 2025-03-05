Россияне пытаются прорваться через границу на Сумщине и перерезать логистические пути, – ГПСУ

Российские войска продолжают попытки прорвать украинскую границу в Сумской области и перерезать логистические пути ВСУ. Силы обороны делают все возможное, чтобы россияне не могли зайти вглубь Украины и поразить обеспечение украинских военных во время операции в Курской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Оккупанты пытаются подойти к украинской границе

Россияне пытаются прорваться на территорию Украины в Сумской области с помощью штурмовых групп, без использования техники. Оккупанты хотят, в частности, расширить зону активных боевых действий в направлении села Новенькое.

Россияне движутся к селу Новенькое: смотрите на карте

Отметим, что территория возле села Новенькое в Сумской области отображается как "серая" зона. Там продолжаются локальные бои. 25 февраля российские ДРГ пересекли государственную границу Украины в районе села, но оккупанты были отброшены.

В начале марта пограничники также отбили попытку вторжения российских оккупантов на севере Сумской области, однако враг отошел с потерями.

Также российские войска двигались по дороге между Юнаковкой в Сумской области и российской Суджей. Они осуществляли наступление, чтобы усложнить поставки и контролировать логистику ВСУ. Защитники сейчас пытаются остановить оккупантов и не допустить их продвижение вглубь Украины.