Минус 3 склада вражеских боеприпасов и техника: какая сейчас ситуация на Таврическом направлении
Источник:Александр Тарнавский
На Таврическом направлении идет мощная работа украинских защитников. Российские захватчики продолжают нести огромные потери.
Всего за прошедшие сутки враг 13 раз атаковал украинские позиции и совершил 788 обстрелов. Также противник нанес 1 ракетный и 24 авиаудара.
К теме Силы обороны двигаются вперед, – Тарнавский сказал, что происходит на Таврическом направлении
Что происходит на Таврическом направлении
Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1218 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 172 человека:
- безвозвратные – 63,
- раненые – 106,
- плен – 3.
Кроме этого, уничтожены 20 единиц военной техники врага. В частности:
- 2 танка,
- 2 ББМ,
- 7 артиллерийские системы и минометы,
- 2 БпЛА,
- 5 единиц автомобильной техники,
- 2 единицы специальной техники.
Также были уничтожены 3 склада боеприпасов и 1 пункт управления врага.
Мощные потери оккупантов на фронте
Напомним, что по состоянию на 5 сентября ВСУ уничтожили 265 680 бойцов так называемой "второй армии мира". Потери в технике:
- танков – 4 489;
- боевых бронированных машин – 8670;
- артиллерийских систем – 5 649;
- РСЗО – 747;
- средства ПВО – 504;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4512;
- крылатые ракеты – 1 447;
- корабли /катера – 19;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8175;
- специальная техника – 851.