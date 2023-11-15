Нелогичные действия, – военный обозреватель оценил наступательный потенциал России у Авдеевки и Бахмута
Врагу нужно получить хотя бы какой-то тактический успех на фронте накануне президентских выборов в России. Поэтому россияне существенно увеличили свои атаки у Авдеевки и Бахмута.
В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, имеют ли оккупанты возможности развивать свое наступление, учитывая дождливую погоду.
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Все безуспешно
Оккупанты привлекли свой потенциал возле Авдеевки и Купянска. Однако россияне начали активные наступательные действия в тот период, когда наоборот нужно действовать более сдержанно.
Сейчас середина ноября и проводить наступательные действия нелогично, но россияне на это пошли,
– отметил Коваленко.
На Бахмутском направлении враг пытается совершать контратакующие действия в районе Клещеевки. Там российские захватчики привлекают большой человеческий ресурс, перетащенный из северного сектора Бахмута. Благодаря этому начинают волну за волной штурмовые контратакующие действия.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Сейчас враг не имеет существенных достижений. Силы обороны продолжают удерживать все свои позиции.
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Ситуация на фронте: последние новости
- За прошедшие сутки россияне применили химическое оружие на Сватовском и Бахмутском направлении. По предположениям аналитиков, оккупанты использовали, скорее всего, хлорпикрин. Это вещество сильно раздражает легкие, глаза и кожу.
- В районе Бахмута ситуация до сих пор остается напряженной. Враг активизировался и пытается отразить утраченные позиции, поэтому давит на Силы обороны.
- Россияне больше месяца штурмуют Авдеевку Донецкой области. За это время на этом направлении Россия потеряла около 10 тысяч солдат. Наши военные уничтожили более 100 российских танков, 250 других бронемашин, ориентировочно 50 артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.
- Отметим, что за минувшие сутки россияне потеряли 820 солдат. В общей сложности на протяжении 630 дней полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 314 290 оккупантов.