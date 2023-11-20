Информация о прорыве линии обороны Авдеевки не соответствует действительности, – офицер
Источник:Радио Свобода
СМИ заявили, что российские захватчики проломили лобовую линию обороны Авдеевки. Однако в 59-й отдельной мотопехотной бригаде опровергают эту информацию.
Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий рассказал, что информация о прорыве украинской линии обороны Авдеевки не соответствует действительности.
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Защитник рассказал о ситуации в Авдеевке
По словам Цехоцкого, ситуация вокруг Авдеевки отвечает тем задачам, которые ставит командование.
Ситуация находится под контролем оперативного командования, под контролем командиров подразделений. Мы не будем освещать в эфире, где кто прорвался, потому что это, скажем так, мало говоря, не соответствует действительности. А во-вторых, чтобы не освещать эту ситуацию для врага,
– сказал Цехоцкий.
Следует отметить, что Институт изучения войны вообще утверждает обратное. По их словам, защитники контратаковали под Авдеевкой и якобы продвинулись вперед.
Последние новости из Авдеевки
- Известно, что россияне продолжают обстреливать Авдеевку. Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Александр Штупун рассказал, что враг наносит авиаудары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.
- оккупанты пытаются наступать и атаковать по всем направлениям – с юга, с востока, с запада. При этом российские захватчики терпят колоссальные потери в живой силе.
- В ISW 20 ноября заявили, что проанализированные экспертами данные указывают на то, что украинские войска контратаковали под Авдеевкой и 19 ноября продвинулись вперед. Отметим, что Институт изучения войны ссылается на слова российского "военкора", утверждающего, что украинские силы отбили позиции у железной дороги у Степного и контратаковали у Авдеевского коксохимического завода.