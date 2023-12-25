Десятки штурмов в сутки, – Барабаш рассказал, как враг давит на Авдеевку

Российские оккупанты не делают перерыва на праздники. Они продолжают давить на разных направлениях, в том числе на Авдеевском.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу о ситуации возле прифронтового города. По его словам, российские захватчики штурмуют украинские позиции почти круглосуточно, несмотря на погодные условия.

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"Враг постоянно давит – проводит десятки штурмовых действий в сутки", – отметил Барабаш.

Россияне как атакуют в лоб с помощью техники, так и пытаются найти какие-то щели в линии украинской обороны малыми диверсионными группами. Однако все их попытки отбивают украинские военные. Более того, при любом случае атакуют в ответ.

Враг не отказался от планов по Авдеевке

"Действительно, они не оставляют попыток взять город. Для реализации своих планов бросают новые и новые силы как техники, так и личного состава", – подчеркнул Барабаш.

Глава Авдеевской ГВА убежден, что активизация российских оккупантов обусловлена именно политическим приказом, ведь захват города не имеет оперативно-тактического значения.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости

Новая цель российских оккупантов – перерезать "дорогу жизни", по которой передают припасы украинским военным. Однако защитники все контролируют и проблем с обеспечением у них нет.

Горячими участками также остаются промзона и Авдеевский коксохимический завод. В "Метинвесте" отметили, что предприятие не подлежит восстановлению.

В Белом доме назвали потери России под Авдеевкой. Возле прифронтового города пало более 13 тысяч оккупантов. Кроме того, уничтожены более 220 их боевых машин.

В украинской разведке заявили, что захватчики стремятся одержать хоть какую-то "победу" до президентских выборов в России. Они пройдут 15 – 17 марта 2024 года.