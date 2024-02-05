Все будут решать боевые действия: почему важно удерживать Авдеевку
Оккупанты продолжают наступать на Авдеевку. Ситуация там сложная, но враг теряет много личного состава и техники.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что на этом направлении оккупанты применяют значительное количество танков и другой бронетехники. Соответственно у них существенно возросли потери.
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Все решит дальнейший ход боевых действий
Как отметил Мусиенко, одна из задач обороны Авдеевки – уничтожение наступательного потенциала врага. Наши защитники прекрасно с этим справляются.
Конечно, держаться в таких условиях чрезвычайно сложно. Очевидно, что сейчас командование рассматривает несколько сценариев.
Может рассматриваться сценарий отхода на более подготовленные рубежи. Это будет решать наше командование. Наш контингент очень долго держится при таких условиях. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Все будут решать сами боевые действия,
– сказал Мусиенко.
Конечно, вполне возможно, что оборона Авдеевки продолжится. Туда могут отправить подготовленные резервы, чтобы еще больше истощить врага. Сейчас главная задача там – истощить наступательный потенциал оккупантов.
Ситуация на фронте: коротко
- Россия уже понесла колоссальные потери с начала полномасштабной войны. По состоянию на 5 февраля украинские военные уничтожили более 389 тысяч личного состава врага. Также Россия потеряла 6348 танков, 11822 боевых бронированных машин, 9349 артиллерийских систем, 979 РСЗО, 664 средства ПВО и тому подобное.
- Оккупанты каждый день обстреливают Авдеевку. Прилеты в разные районы случаются по несколько раз в день.
- Силы обороны мощно обороняются. Военный из 47 ОМБр рассказал, что на севере от Авдеевки есть участок размером с футбольное поле, где лежит более ста трупов россиян.