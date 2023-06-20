Нет связи, непонятно, на что они живут: в Авдеевке до сих пор семья прячет единственного ребенка
В прифронтовой Авдеевке Донецкой области может оставаться 12-летний мальчик. Родители его тщательно скрывают, потому что не хотят эвакуироваться.
Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш. По его словам, ребенка разыскивают уже около трех месяцев.
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"Официально есть один ребенок – это 12-летний мальчик. К сожалению, уже около трех месяцев мы не можем его найти. Последние полтора месяца уже и его родители из виду пропали", – поделился Барабаш.
В Авдеевке до сих пор остается 12-летний мальчик: смотрите видео
Семья тщательно скрывается от украинской власти. Теперь она даже не получает гуманитарной помощи.
Какие существуют версии
Возможно, семья мальчика выехала куда-то в более безопасное место. Была информация, что они находятся у родственников в Селидово Донецкой области. Но она не подтвердилась.
К тому же власти дважды в неделю проверяют, не зарегистрировались ли они где-нибудь как ВПЛ. К сожалению, этого не произошло.
Поскольку телефон матери постоянно выключен, они могут до сих пор оставаться в городе. Но неизвестно, где и на какие средства они живут. Скорее всего, они находятся в старой части города, близкой к фронту. До ближайшей позиции около 300 метров, поэтому там очень часто прилетает.
В центральной части города все проверили вдоль и поперек, но мальчика там нет. Может, они уже погибли всей семьей где-то в старой части города,
– предположил Барабаш.
Детей нужно эвакуировать: основное
- 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Вице-премьер-министр Ирина Верещук подчеркнула, что если взрослые не способны позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство.
- Так, 1 июня в семи населенных пунктах Донбасса объявили принудительную эвакуацию детей. Эвакуированным детям предоставят бесплатное убежище, социальные гарантии, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.
- По данным Офиса генпрокурора, в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли около 490 детей. Еще более 1027 получили ранения.