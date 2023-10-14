Почти две бригады уже вывели из строя: кто из россиян штурмует Авдеевку

Пятые сутки продолжаются тяжелые бои на Авдеевском направлении. За это время украинские военные нанесли российским оккупантам значительные потери, но у врага еще есть резервы.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу о ситуации возле города.

Вашему вниманию Российские наступательные операции в районе Авдеевки провалились, – ISW

"Мне также кажется, что наступление уже провалилось. Хотя сказать, что градус снизился, не могу. На передовой очень горячо", – констатировал Барабаш.

Что происходит возле Авдеевки: смотрите видео 24 Канала

По его словам, россияне не оставляют попыток атаковать Авдеевку пехотой и техникой. Это происходит и днем и ночью. В то же время обстрелов стало меньше, чем в первые три дня, но несущественно.

Какие оккупанты воюют на Авдеевском направлении

"Есть перехват, что за эти четыре дня уже почти две бригады вывели из строя", – отметил Барабаш.

Одна бригада может насчитывать от 1000 и более бойцов.

Однако у россиян еще есть резервы. В частности, это 3 отдельная бригада специального назначения, 1 армейский корпус "ДНР", а также кадровые военные.

Более того, враг не отказался от применения заградительных отрядов, ведь количество желающих сбежать или сдаться в плен неуклонно растет.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости