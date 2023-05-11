Бегство 72 бригады России из-под Бахмута: Билецкий показал, что на самом деле стало с солдатами
Источник:телеграм Андрея Билецкого
Недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пожаловался на бегство солдат 72 бригады оккупационной армии. Однако его жалобы оказались полуправдой.
Сбежать смогли не все захватчики. Об этом заявил командир тактической группы "Азов", входящей в 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ, Андрей Билецкий.
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Не все оккупанты из 72 бригады смогли сбежать
Украинские защитники взяли в плен солдат 72 бригады армии России под Бахмутом. 10 мая Андрей Билецкий обнародовал соответствующее видео.
На нем можно увидеть, как командир тактической группы "Азов" разговаривает с пятью оккупантами. Россияне рассказывают, что в плену плохого отношения со стороны защитников Украины они не видели.
Пригожин утверждает, что 72 бригада разбежалась. Как видите, не вся,
– отметил Билецкий.
Смотрите видео с пленными солдатами 72 бригады армии России
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Разгром 72 бригады армии России: коротко
- Пригожин 9 мая в очередной раз начал истерить из-за катастрофической ситуации в Бахмуте для российских войск. В частности, он сообщил о бегстве с флангов одного из подразделений 72 бригады минобороны России. Мол, из-за их действий обнажился фронт шириной почти в 2 километра и глубиной 500 метров.
- Главарь ЧВК "Вагнера" заверил, что захватчикам удалось заблокировать этот участок фронта кое-как. Однако это привело к гибели около 500 его наемников.
- В ВСУ подтвердили слова Пригожина, сообщив о бегстве 72 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России из-под Бахмута и оставшихся там 500 трупов россиян.
- Позже Андрей Билецкий рассказал детали разгрома захватчиков. По его словам, украинские защитники полностью уничтожили 6 и 8 роты 72 бригады оккупационной армии. Также бойцы ВСУ разбили бригадную разведку и испепелили большое количество техники.
- Военные 2-го штурмового батальона 3 штурмовой бригады показали, как атаковали вражеские позиции под Бахмутом, где находились подразделения 72 отдельной механизированной бригады России.