Бегство 72 бригады России из-под Бахмута: Билецкий показал, что на самом деле стало с солдатами

Недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пожаловался на бегство солдат 72 бригады оккупационной армии. Однако его жалобы оказались полуправдой.

Сбежать смогли не все захватчики. Об этом заявил командир тактической группы "Азов", входящей в 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ, Андрей Билецкий.

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Не все оккупанты из 72 бригады смогли сбежать

Украинские защитники взяли в плен солдат 72 бригады армии России под Бахмутом. 10 мая Андрей Билецкий обнародовал соответствующее видео.

На нем можно увидеть, как командир тактической группы "Азов" разговаривает с пятью оккупантами. Россияне рассказывают, что в плену плохого отношения со стороны защитников Украины они не видели.

Пригожин утверждает, что 72 бригада разбежалась. Как видите, не вся,

– отметил Билецкий.

Смотрите видео с пленными солдатами 72 бригады армии России

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Разгром 72 бригады армии России: коротко