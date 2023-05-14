У россиян огромные проблемы, – военный эксперт предположил, что происходит в Бахмуте
Бахмут остается одним из самых горячих направлений в течение многих месяцев. ВСУ уничтожают там большое количество личного состава и техники врага. А накануне в районе города погибли сразу два российских военных руководителя.
Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что приезд полковников на передовую свидетельствует о том, что на расстоянии у них уже не было возможности управлять процессами. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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В российской армии гибнут генералы
Нарожный уточнил, что погибли заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе Юрий Бровко и командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров.
Эти два командира очень редко находятся вместе. Это абсолютно логично, ведь если с одним возникнет какая-нибудь проблема, то другой должен его заменить,
– объяснил он.
Если они вдвоем приехали очень близко к линии фронта, в зону действия артиллерии и там погибли, значит существуют проблемы с управлением и оно утрачено.
Это может быть связано с проблемами со связью, низкой моралью в войсках, невыполнением приказов и т.п. Для этого полковники поехали общаться с солдатами на передовую. Обычно полковники и командиры бригады общаются исключительно с комбатами, а они уже дальше передают приказы командиру роты, а те – сержантам, солдатам.
– подчеркнул собеседник.
Он отметил, что в Украине с 2014 года погибли полковники – комбриг 128-й горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев (в 2019 году) и комбриг 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода полковник Виталий Гуляев (в 2022 году).
"А в российской армии гибнут генералы, полковники, высокого ранга офицеры", – отметил военный эксперт.
Военный эксперт рассказал о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Задача – держаться
Нарожный также рассказал о ситуации в Бахмуте. Украинское командование сосредоточилось на наступлении на флангах, а в самом городе поставлена задача – держаться.
В Бахмуте никаких наступательных действий я не вижу. Когда будут зачищены фланги и начнутся проблемы у окупантов, тогда украинские силы начнут проводить наступательные действия непосредственно в городе,
– предположил он.
Военный эксперт отметил, что, возможно, у нашего командования есть планы обойти российскую группировку с флангов и окружить.
На флангах воюют очень хорошо подготовленные, оснащенные и самое главное очень мотивированные украинские штурмовые бригады,
– заметил он.
В то же время, этого окружения очень опасается Евгений Пригожин, владелец ЧВК "Вагнера", который заявляет, что "фронт сыпется".
Однако Павел Нарожный считает, что слишком рано так утверждать, хотя и хотелось бы в это верить.
"Если бы действительно "фронт сыпался", наши бы войска легко проходили бы вторую и третью линию обороны - примерно 15 километров. Но пока этого я не вижу", - сообщил он.
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Что известно о гибели российских командиров в Бахмуте
- Минобороны России 14 мая сообщило о гибели командира 4-й мотострелковой бригады российской армии полковника Вячеслава Макарова и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгения Бровко.
- Полковники погибли предположительно во время отражения атаки ВСУ. В Бахмуте погиб Бровко и в районе населенного пункта Ивановское – Макаров, где он командовал боем. Он был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя. Бровко же получил множественные осколочные ранения.
- Накануне в Клещиевке в Бахмутском районе были уничтожены не менее 3 офицеров российской армии и 20 солдат. В результате "хлопка" погибло командование 4 отдельной мотострелковой бригады, входящей в 2 армейского корпуса окупантов на Донбассе.