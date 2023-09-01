Бахмут был ловушкой для россиян с самого начала: при каком условии оккупанты могут покинуть город

Бахмут всегда был ловушкой для российских оккупантов, но не потому что они не имеют путей выхода из города. Всё гораздо проще – враг не получил такого приказа.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил 24 Каналу, что никакого тактического окружения для россиян в Бахмуте нет. У них достаточно путей выхода из города, но им не позволяют этого сделать.

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"Бахмут выполняет функцию ловушки с самого начала наступления россиян на город. Оккупанты могут оттуда выйти, несмотря на то что логистические артерии под нашим огневым влиянием", – пояснил Коваленко.

По его словам, главная проблема врага состоит в том, что он не получает приказа на выход из города.

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"Город полностью разрушен, и прятаться от наших артобстрелов очень сложно", – объяснил Коваленко.

Перемещение оккупантов постоянно контролируют украинские разведывательные дроны, которые передают информацию нашей артиллерии. Она с господствующих высот обстреливает Бахмут, лежащий в низине.

Также достаточно эффективны в уничтожении врага кассетные боеприпасы которые могут покрыть большие площади.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска продвигаются вперед на Бахмутском направлении. Защитники двигаются на южном фланге и вышли на многие господствующие высоты.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отметил, что враг постоянно пытается вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении, но зря. Интенсивные боевые действия продолжаются именно возле Курдюмовки, Ягодного и Андреевки.

По состоянию на 28 августа Силы обороны Украины освободили уже 44 квадратных километра вокруг Бахмута. Продвижение защитников продолжается.