Бахмут был ловушкой для россиян с самого начала: при каком условии оккупанты могут покинуть город
Бахмут всегда был ловушкой для российских оккупантов, но не потому что они не имеют путей выхода из города. Всё гораздо проще – враг не получил такого приказа.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил 24 Каналу, что никакого тактического окружения для россиян в Бахмуте нет. У них достаточно путей выхода из города, но им не позволяют этого сделать.
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"Бахмут выполняет функцию ловушки с самого начала наступления россиян на город. Оккупанты могут оттуда выйти, несмотря на то что логистические артерии под нашим огневым влиянием", – пояснил Коваленко.
По его словам, главная проблема врага состоит в том, что он не получает приказа на выход из города.
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"Город полностью разрушен, и прятаться от наших артобстрелов очень сложно", – объяснил Коваленко.
Перемещение оккупантов постоянно контролируют украинские разведывательные дроны, которые передают информацию нашей артиллерии. Она с господствующих высот обстреливает Бахмут, лежащий в низине.
Также достаточно эффективны в уничтожении врага кассетные боеприпасы которые могут покрыть большие площади.Оперативно о наступлении ВСУ, освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска продвигаются вперед на Бахмутском направлении. Защитники двигаются на южном фланге и вышли на многие господствующие высоты.
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отметил, что враг постоянно пытается вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении, но зря. Интенсивные боевые действия продолжаются именно возле Курдюмовки, Ягодного и Андреевки.
- По состоянию на 28 августа Силы обороны Украины освободили уже 44 квадратных километра вокруг Бахмута. Продвижение защитников продолжается.