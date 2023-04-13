Боятся наступления ВСУ и строят оборону: у окупантов значительные проблемы под Бахмутом

Российские захватчики укрепляют позиции под Бахмутом в ожидании контрнаступления ВСУ. Перехват их разговоров указывают на то, что оккупанты боятся контрнаступления Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона "Сила Свободы" Нацгвардии Украины, подполковник Михаил Крыжановский. Он добавил, что в самом Бахмуте продолжаются тяжелые бои с переменным успехом то одной, то другой стороны.

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Непогода мешает всем

По его словам, украинские защитники не собираются отступать и будут бороться за каждый метр украинской земли. На ведение боевых действий оказывает существенное влияние погода. Дождь и облачность мешают проводить аэроразведку, а затяжные ливни превращают окопы в болото.

"Грунт на Донетчине вязкий, набирается на ноги. Когда идут постоянные дожди, то люди вынуждены мокнуть на позициях, в самих окопах вода набирается по колено. Для противника это тоже проблема, но они готовятся к обороне, ожидают наших действий. По радиоперехвату мы слышим, что они очень боятся нашего контрнаступления", – заявил Крыжановский.

Михаил Крыжановский о ситуации на Бахмутском направлении: смотреть видео

Подполковник Нацгвардии добавил, что противник проводит постоянную аэроразведку украинских позиций и не перестает вести артиллерийские и минометные обстрелы. Также работают вражеские снайперы.

У противника большие проблемы со связью – у них на одной позиции три разных подразделения – регулярная армия, вагнеровцы и еще одно неидентифицированное. Они между собой плохо общаются, а еще у них проблемы с дисциплиной,

– подчеркнул Крыжановский.

Ситуация в Бахмуте