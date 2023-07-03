Почему для Путина важен Бахмут: военный эксперт предположил замысел диктатора

Бахмут в Донецкой области стал политической пиар-кампанией россиян. Поэтому они будут делать все, чтобы не потерять захваченный город. Но им это не поможет.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, враг считал захват Бахмута почти победой в войне против Украины.

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"Россияне сделали из Бахмута политическую пиар-кампанию. Захват города стал чуть ли не победой в войне, хотя они планировали использовать его только как плацдарм", – отметил Гетьман.

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Бахмут стал ловушкой для россиян

Как известно, этот районный центр не имеет существенного военного значения. Но после его захвата оккупанты планировали развить движение на юг в сторону Угледара и на север в сторону Славянска, чтобы окружить наши войска.

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Но вышло наоборот. Захватчики сами близки к тому, чтобы оказаться в окружении, потому что украинские войска давят их по флангам и обстреливают с господствующих высот. В то же время враг пока не собирается принимать свое поражение, поэтому перебрасывает свои силы из других направлений в Бахмут.

"Это и есть причина, по которой Владимир Путин планирует стянуть туда большое количество войск, чтобы только не дать нам этот город вернуть под свой контроль", – подчеркнул Гетьман.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны продвигаются на южных и северных флангах вокруг Бахмута. В самом городе работают украинские снайперские группы и другие подразделения.

Ранее Череватый отметил, что Россия удерживает мощную группировку на Бахмутском направлении. Однако вагнеровцев там уже нет.

Аналитики ISW считают, что российские захватчики пытаются ответить на украинские операции вокруг города-крепости, стягивая силы с других частей Украины.

Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что на Бахмутском направлении украинские силы двигаются: на север в сторону Красной Горы, на юг в сторону Клещиевки и в сторону Горловки. ВСУ перехватили стратегическую инициативу в районе Бахмута.