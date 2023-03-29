Резников описал масштабы потерь россиян в Бахмуте и перспективы для ВСУ

Россияне до сих пор пытаются захватить Бахмут. Они несут колоссальные потери, но благодаря героизму украинских защитников город стоит как крепость.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, захватчики начали атаковать Бахмут еще в мае прошлого года.

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Россияне терпят большие потери в Бахмуте

Резников отметил, что россияне продолжают атаковать Бахмут без каких-либо значительных результатов.

Бахмут до сих пор стоит как крепость. На этом участке мы уменьшили российский наступательный потенциал. Это поможет нашим войскам удерживать линию фронта стабильной и даст нам время подготовиться к контрнаступлению.

– заметил министр.

По его словам, россияне устали. Кроме того, оккупантам не хватает боеприпасов.

"Они понесли очень большие потери, много погибших и раненных. Обычно они теряют по меньшей мере 500 солдат ежедневно. Убитыми и ранеными. Это значит, что каждый день приближает нашу победу и их поражение", – подытожил Резников.

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Что происходит на Бахмутском направлении: коротко