Резников описал масштабы потерь россиян в Бахмуте и перспективы для ВСУ
Источник:ERR
Россияне до сих пор пытаются захватить Бахмут. Они несут колоссальные потери, но благодаря героизму украинских защитников город стоит как крепость.
Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, захватчики начали атаковать Бахмут еще в мае прошлого года.
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Россияне терпят большие потери в Бахмуте
Резников отметил, что россияне продолжают атаковать Бахмут без каких-либо значительных результатов.
Бахмут до сих пор стоит как крепость. На этом участке мы уменьшили российский наступательный потенциал. Это поможет нашим войскам удерживать линию фронта стабильной и даст нам время подготовиться к контрнаступлению.
– заметил министр.
По его словам, россияне устали. Кроме того, оккупантам не хватает боеприпасов.
"Они понесли очень большие потери, много погибших и раненных. Обычно они теряют по меньшей мере 500 солдат ежедневно. Убитыми и ранеными. Это значит, что каждый день приближает нашу победу и их поражение", – подытожил Резников.
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Что происходит на Бахмутском направлении: коротко
- Ночью 29 марта на Бахмутском направлении подразделениям зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ удалось уничтожить российский истребитель Су-24М. Это сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения высокоточных прицельных ракетно-бомбовых ударов.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силы обороны Украины удерживают Бахмут вопреки срокам и прогнозам. По его словам, украинские военные тщательно изучают уязвимости врага, чтобы эффективнее применять свои силы.
- В свою очередь, аналитики американского Института изучения войны отметили, что наступление россиян на Бахмут достигло своей кульминации. Поэтому они могут сосредоточить усилия на окружении Авдеевки.
- Следует заметить, что Бахмутское направление пока остается одним из самых сложных участков фронта. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что потеря Бахмута может привести к давлению в поисках компромиссов.
- Однако несколько дней назад, 25 марта, в разведке Британии сообщили, что штурм города в значительной степени остановился, ведь оккупанты истощились.