Пытаемся контратаковать и наносим врагу значительные потери, – боец ВСУ о боях за Бахмут

Генерал-полковник Александр Сырский вновь посетил самые горячие точки Бахмутского направления и отметил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут.

Лейтенант легиона "Свобода" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что на Бахмутском направлении сохраняется очень напряженная ситуация. По его словам, важно понимать, что стабильность линии разграничения в последние две недели сохраняется благодаря усилиям тысяч украинских героев, которые в этих динамичных, адских боях сдерживают ее.

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Ситуация остается очень динамичной

Он отметил, что на Бахмутском направлении кое-где удается наносить огромные потери врагу, не обходя возможности контратаковать на участках фронта, где враг ослабляет свою оборону.

Наша же оборона с каждым днем усиливается, а враг несет большие потери в живой силе. Во многих местах, где есть возможность, наши силы обороны пытаются контратаковать. Это нельзя назвать наступлением, но это говорит о том, что ситуация остается очень динамичной.

– подчеркнул военнослужащий.

Назаренко отметил, что главная задача выполняется – Бахмут держится.

Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите видео

"Наш боевой дух поднимается, когда мы видим потери оккупантов – в живой силе и в технике. Когда каждый украинский боец видит, как, в частности, от его выстрела, от выстрела артиллерии, от любого оружия гибнут оккупанты. Это очень сильно подбадривает. По подтвержденным данным, ежедневно враг терпит только от нашей 4-й бригады "Рубеж" – десятки потерь в живой силе", – подчеркнул Владимир Назаренко.

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