белорусские военные активизировали средства РЭБ против украинских беспилотников
Источник:Генштаб ВСУ
С белорусской стороны возле украинской границы активизировали средства радиоэлектронной борьбы. Это для того, чтобы не допустить разведку беспилотниками.
Об актуальной ситуации на фронте рассказали в украинском Генштабе. Там отметили, что на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.
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белорусы опасаются разведки в приграничных с Украиной районах
Активизация средств РЭБ связана с тем, чтобы не допустить БПЛА-разведчиков в районы, расположенные возле украинской границы. При этом угроза для Украины с белорусской территории сохраняется.
Вражеские войска могут наносить ракетные и авиационные удары из воздушного пространства беларуси.
ВСУ укрепляют свои позиции на Севере
Отметим, что ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев посетил позиции украинских военных в северных областях. Генерал-лейтенант заверил, что наши защитники держат ситуацию полностью под контролем.
Из-за возможной угрозы наступления из беларуси военные ежедневно осуществляют инженерное оборудование позиций. Также они минируют наиболее опасные участки.
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Угрозы со стороны беларуси: последние новости
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Смотрите в видео о продлении военных учений в беларуси: