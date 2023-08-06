"Боевые комары" успели прошмыгнуть: россияне очень боятся за свою корабельную группировку в море

После атаки по десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру SIG россиянам тревожно в Черном море. Враг боится повторных ударов, потому что осознает слабость своей обороны.

Об этом 24 Каналу сказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Она потроллила россиян их же выдумкой о "боевых комарах".

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"Мы знали о плотности их обороны, поэтому на мух даже не рассчитывали – у нас на вооружении "боевые комары". Они немного меньше, поэтому успели прошмыгнуть", – пошутила Гуменюк.

Россияне боятся за свои корабли: смотрите видео

Украина официально объявила о военной угрозе в районе шести черноморских портов России от 4 августа. Ночью перед этим дроны подбили российский корабль "Оленегорский горняк", а в следующую ночь – танкер SIG.

Россияне привычно прикрываются гражданскими

Враг выставил дополнительные заграждения в своих пунктах базирования. Однако любимый способ его противодействия – это укрывательство за гражданской инфраструктурой. Так, в "районе ожидания" в Керченском проливе, где россияне проверяют гражданские суда, могут скрываться боевые корабли.

Сама корабельная группировка выведена максимально в открытое море – 10 судов в Черном и одно в Азовском. Это разветвленное расположение, чтобы иметь возможность маневрировать на открытом пространстве,

– отметила Гуменюк.

На боевом дежурстве еще остаются два ракетоносителя, из которых Россия атаковала Украину ночью 6 августа. Скорее всего, враг использовал весь свой потенциал и сейчас может зайти на переснаряжение.

Россиянам тревожно в Черном море: основное