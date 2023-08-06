Про це 24 Каналу сказала керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Вона потролила росіян їхньою ж вигадкою про "бойових комарів".
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"Ми знали про щільність їхньої оборони, тому на мух навіть не розраховували – у нас на озброєнні "бойові комарі". Вони трошки менші, тому встигли прошмигнути", – пожартувала Гуменюк.
Росіяни бояться за свої кораблі: дивіться відео
Як відомо, Україна офіційно оголосила про військову загрозу в районі шести чорноморських портів Росії від 4 серпня. Вночі перед цим дрони підбили російський корабель "Оленегорский горняк", а наступної ночі – танкер SIG.
Росіяни звично прикриваються цивільними
Ворог виставив додаткові загородження у своїх пунктах базування. Однак улюблений спосіб його протидії – це переховування за цивільною інфраструктурою. Так, у "районі очікування" в Керченській протоці, де росіяни перевіряють цивільні судна, можуть ховатися бойові кораблі.
Саме корабельне угруповання виведене максимально у відкрите море – 10 суден у Чорному та одне в Азовському. Це розгалужене розташування, щоб мати можливість маневрувати на відкритому просторі,
– зазначила Гуменюк.
На бойовому чергуванні ще залишаються два ракетоносії, з яких Росія атакувала Україну вночі 6 серпня. Найімовірніше, ворог використав весь свій потенціал і зараз може зайти на переспорядження.
Росіянам тривожно в Чорному морі: основне
- Унаслідок успішних операцій СБУ та ВМС танкер SIG і ВДК "Оленегорський горняк" зазнали серйозних пошкоджень. Ремонт надзвичайно ускладнений, оскільки їх будували як дуже великі і потужні одиниці.
- Аналітики ISW прокоментували дронові атаки на російські судна. Там вважають, що Україна в такий спосіб створює сприятливі умови для більших контрнаступальних операцій.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що російський флот і військово-морські сили виявились вразливими. За його словами, Росія зіткнулася з наслідками агресії проти України.