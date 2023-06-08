Почти 200 домов – под водой: в Голой Пристани люди спасают других под российские обстрелы

В результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС затопило многие населенные пункты Херсонщины. В частности, вода разлилась и на временно оккупированные территории, среди которых город Голая Пристань.

В сети появилось видео, на котором видно, как местные пытаются спастись. Ролик опубликовал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Затопило около 200 домов

После подрыва Каховской ГЭС во временно оккупированной россиянами Голой Пристани значительно поднялся уровень воды. Город буквально превратился в озеро – его практически полностью затопило.

Смотрите, что происходит в Голой Пристани: видео

Прокудин также показал кадры со временно оккупированной Голой Пристани.

Люди помогают другим спастись от "большой воды" под российские обстрелы. По состоянию на 20:00 в городе затоплено 196 жилых домов,

– отметил чиновник.

По его словам, уровень воды продолжает расти каждый час.

"Родные, держитесь. Весь мир видит, что с вами делают российские террористы. Мы делаем все возможное, чтобы вырвать вас из лап террористов!" – подытожил председатель ОВА.

Местные спасают других, несмотря на обстрелы: видео

В вечернем своде Генштаба ВСУ также сообщили, что сейчас проходит в Голой Пристани.

"В городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами располагаются в них", – отметили защитники.

На крышах отобранных у местных построек захватчики обустраивают огневые позиции.

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Подрыв Каховской ГЭС: коротко