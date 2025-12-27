После инцидента с командным пунктом: какая сейчас ситуация в Гуляйполе и чем грозит потеря города

На Гуляйпольском направлении в течение последних дней наблюдается существенное обострение ситуации. В самом городе и на прилегающих территориях бои не утихают уже несколько суток.

Кроме этого, на днях в сети появилось видео, на котором россияне заявляют о якобы захвате командно-наблюдательного пункта одного из украинских подразделений в центральной части Гуляйполя. На обнародованных кадрах демонстрируют якобы оставленные компьютеры, служебную документацию и мобильные телефоны. Специально для 24 Канала военные и эксперты рассказали о реальной ситуации возле Гуляйполя и оценили, как потеря города может повлиять на общую оборону Южного направления.

Как действует враг в районе Гуляйполя?

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин объяснил, что российские войска пытаются переломить ситуацию возле Гуляйполя, усиливая давление на украинскую оборону с разных направлений. Враг активно применяет штурмовые действия и тактику малых групп, пытаясь расширить зону боевых действий и навязать собственные условия.

По его словам, только за минувшие сутки в пределах Гуляйполя зафиксировали более двух десятков боевых столкновений. Интенсивные бои также шли вблизи города, в частности в районе Варваровки, что указывает на высокую штурмовую активность противника.

Обратите внимание! 425 штурмовой полк "Скала" сообщил, что занимается стабилизацией ситуации в Гуляйполе Запорожской области. Сейчас идет активная зачистка города от российских оккупационных войск. В полку заверили, что россияне потеряли два батальона и прекратили продвижение по городу.

"В самом Гуляйполе за сутки произошло около 20 – 25 боевых столкновений. Если учитывать и Варваровку рядом, это действительно очень интенсивные штурмы", – отметил Волошин.

Оккупационные войска пытаются вытеснить украинские подразделения из кварталов, которые находятся под контролем Сил обороны, а также прорываться вглубь позиций, захватывая отдельные здания, укрытия и опорные пункты. В ответ украинские защитники проводят поисково-ударные действия и уничтожают вражеские штурмовые группы.

Противник пытается вытеснить наши силы из удерживаемых кварталов и параллельно проникает в глубину обороны. За населенный пункт продолжаются ожесточенные бои,

– пояснил спикер.

Враг дистанционно минирует пути снабжения в Гуляйполе, активно привлекая подразделения БПЛА. Кроме того, боевые действия продолжаются в населенных пунктах вдоль маршрута поставки из Покровского Днепропетровской области, в частности в районах Доброполья, Прилук и Варваровки.

Противник стремится взять эти точки под контроль, чтобы перерезать логистические пути и создать условия для дальнейшего наступления в западном направлении. Давление на логистику остается одним из ключевых элементов вражеской тактики, одновременно высокая интенсивность атак на подступах к городу значительно усложняет работу украинских подразделений и требует постоянного противодействия.

Что происходит на Гуляйпольском направлении?

Гуляйполе – важный населенный пункт для нашей обороны. Туда направлялись резервы, командование понимало важность этого участка. Военный обозреватель Василий Пехньо сказал, что оккупанты не просто инфильтрируются и пытаются закрепиться в населенном пункте.

"К сожалению, мы видели видео с захвата КНП батальона. Я послушал и прочитал мнения многих военнослужащих, которые говорят, что не помнят за время полномасштабного вторжения, чтобы не уничтоженный КНП батальона захватили", – сказал Пехньо.

Важно! Командир 1-го ОШП Дмитрий Филатов "Перун" сообщил, что командно-наблюдательный пункт ВСУ в Гуляйполе Запорожской области был оставлен без боя из-за паники среди личного состава и управленческих просчетов. Это произошло несмотря на то, что в город проникла диверсионная группа противника в составе всего трех военных.

По его словам, запоздалая реакция Сил обороны Юга свидетельствует о том, что командование плохо понимает ситуацию в районе Гуляйполя. Очевидно, там произошла чрезвычайная ситуация, и это демонстрирует хаотизацию обороны на этом участке фронта.

Аналитики DeepState еще 27 ноября заявили о серьезных проблемах в 102 бригаде территориальной обороны, которая отвечала за оборону Гуляйполя. Тогда речь шла о том, что была потеряна связь с бойцами, они оказались отрезанными, и поэтому вынуждены были отходить на восток от Гуляйполя в район населенных пунктов Зеленый Гай и Высокое.

Уже 28 ноября DeepState сообщил, что фактически бойцы, которые отступали, оказались перед перекрестным огнем friendly fire наших бойцов, которые не понимали, что это за военные,

– добавил военный обозреватель.

После этого россияне начали строить ИПСО о том, что якобы в Силах обороны появились заградительные отряды. На Гуляйпольском направлении происходят хаотичные вещи. О них уже месяц пишет DeepState, но до сих пор никто ничего не понимает, что вызывает много вопросов по обороне на этом участке. Хотя в отчетах говорилось о том, что на этом участке все контролируется.

Какие последствия для Украины будет иметь потеря населенного пункта?

Военный аналитик Денис Попович объяснил, что события на Запорожском направлении могут иметь значительно более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд. По его словам, потеря одного стратегически важного пункта способна кардинально повлиять на уровень безопасности большого прифронтового города.

Ситуация на Запорожском направлении свидетельствует об изменении подходов противника. Российские войска одновременно усиливают давление на нескольких отрезках, активно применяя артиллерию и пытаясь расширить зону поражения вокруг прифронтовых населенных пунктов. Характер обстрелов подтверждает, что враг уже работает в пределах дальности тяжелого вооружения.

Тот факт, что город сейчас находится под интенсивными обстрелами, очевиден. Дальность позволяет применять как ствольную, так и реактивную артиллерию,

– отметил Попович.

Он отметил, что важным является не только непосредственная близость этого района к Запорожью, но и само направление возможного продвижения, которое может открыть противнику новые наступательные перспективы. Именно здесь, по его оценке, риски являются наибольшими.

В случае падения Гуляйполя враг сможет продвигаться с другого направления, что значительно усложнит ситуацию для Запорожья,

– подчеркнул обозреватель.

Он также добавил, что следующим логичным шагом для российских войск может стать усиление давления в направлении Орехова, что еще больше сокращает расстояние до областного центра. Несмотря на сложные бои и потери на других участках фронта, именно этот сценарий сейчас выглядит для противника наиболее привлекательным.

