Враг продолжает давить: майор ВСУ сказал, где напряженная ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении идут тяжелые бои, ведь враг продолжает оказывать давление на украинские позиции. Однако несмотря на это, наши защитники сдерживают россиян и дают им отпор.

Майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, что одна из самых горячих точек Харьковского направления – это Волчанск. Там сохраняется напряженная ситуация.

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ВСУ пытается разрушить комбинацию врага

Враг продолжает давить в Волчанске в Чугуевском районе, используя такие средства поражения как артиллерия, ведь россияне пока имеют преимущество в боеприпасах.

Также у них есть большое количество пехоты. Кроме того, противник активно применяет FPV-дроны,

– объяснил Кудряшов.

Однако Вооруженные Силы Украины делают все для того, чтобы стойко держать оборону. На сегодня ситуация на Харьковском направлении хоть и динамичная, но, по его словам, вполне понятна ВСУ.

Также противник активно действует в районе Боровой в Изюмском районе, пытаясь контролировать оперативное воздушное пространство с помощью своих дронов ZALA, Supercam, "Орлан".

Именно с помощью этих средств враг, в частности, осуществляет не только наблюдение, а и поражения наших логистических соединений и объектов с помощью управляемых авиационных боеприпасов. Однако украинские силы пытаются разрушить эту комбинацию,

– отметил Родион Кудряшов.

В то же время Украине, по мнению майора ВСУ, нужно смотреть в будущее и наращивать потенциал по противовоздушной обороне, а также по средствам наблюдения оперативного пространства для того, чтобы качественнее пользоваться информацией о передвижении и скопления врага.

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Что происходит на Харьковском направлении: смотрите на карте