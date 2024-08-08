Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, що одна з найгарячіших точок Харківського напрямку – це Вовчанськ. Там зберігається напружена ситуація.

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ЗСУ намагається рушити комбінацію ворога

Ворог продовжує тиснути у Вовчанську у Чугуївському районі, використовуючи такі засоби ураження як артилерія, адже росіяни наразі мають перевагу в боєприпасах.

Також у них є велика кількість піхоти. Крім того, противник активно застосовує FPV-дрони,

– пояснив Кудряшов.

Однак Збройні Сили України роблять все для того, щоб стійко тримати оборону. На сьогодні ситуація на Харківському напрямку хоч і динамічна, але, за його словами, цілком зрозуміла ЗСУ.

Також противник активно діє в районі Борової в Ізюмському районі, намагаючись контролювати оперативний повітряний простір за допомогою своїх дронів ZALA, Supercam, "Орлан".

Саме за допомогою цих засобів ворог, зокрема, здійснює не тільки спостереження, а і ураження наших логістичних сполучень та об'єктів за допомогою керованих авіаційних боєприпасів. Проте українські сили намагаються рушити цю комбінацію,

– зазначив Родіон Кудряшов.

Водночас Україні потрібно дивитися у майбутнє та нарощувати потенціал щодо протиповітряної оборони, а також щодо засобів спостереження оперативного простору для того, щоб якісніше користуватися інформацією щодо пересування та скупчення ворога.

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