Россияне увеличили количество террористических атак: ужасающие последствия обстрелов Харьковщины

В последние дни российские оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Враг разрушает гражданскую инфраструктуру и убивает мирное население.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что террористические атаки России бессмысленны, но не менее убийственные.

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Так, россияне нанесли танковый удар по Казачьей Лопани, в результате чего был разбит дом и убит человек – 33-летний мужчина. Кроме того, пострадали еще четверо жителей.

Другое направление вражеских обстрелов – неподалеку от Волчанска. В деревне Бугаевка пострадали женщина и ее 14-летний внук, которые как раз находились на улице.

Какой район страдает больше всего

Россияне сосредоточили удар на Купянщине. Под постоянными обстрелами находятся Купянск-Узловой, Ковшаровка, Кругляковка. Враг накрывает их, в частности, авиаударами.

После последних обстрелов увеличилось количество людей, готовых эвакуироваться. Люди выезжают целыми семьями – в этом им помогают волонтеры, часто рискующие собственной жизнью.

"Ребенка спасаем. Не хочется [ехать], я сирота, этот дом для меня – все. Но ребенок – это важно", – сказала одна из эвакуированных женщин.

Что происходит на Купянском направлении: последние новости

Приближается годовщина освобождения Купянска от российских оккупантов – 9 сентября. Враг стремится к реваншу и прорвать украинскую оборону к этой дате.

В общем, никакой стратегической или даже тактической ценности это направление не имеет. Вероятно, захватчики просто хотят оттянуть украинские силы из других направлений.

Для этого враг сосредоточил на Купянщине значительные силы. В частности, более 100 тысяч личного состава, до тысячи танков, более 350 реактивных систем залпового огня.

Учитывая обострение ситуации, в Купянском районе объявили обязательную эвакуацию. Речь идет о 37 населенных пунктах.