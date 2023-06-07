"Район затоплен не водой, а фекалиями": какая ситуация в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС
Источник:Херсонский городской совет
Российские террористы 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода затопила многие населенные пункты Херсона, в том числе и областной центр.
В Херсонском горсовете рассказали, что работники водоканала прилагают максимум усилий для обеспечения водоснабжения и водоотведения в городе. Пока нет воды в микрорайоне Корабел.
Причина – из-за отсутствия электроснабжения и затопления двух насосных станций водопровода, а также трех насосных станций канализации.
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Работники водоканала усиленно работают
В Херсоне также затопило еще 3 помповые станции канализации и 15 артезианских скважин в прибрежных районах. В настоящее время производится откатка воды из объектов, попавших в зону подтопления, с использованием генераторов и соответствующего оборудования.
Городские очистные сооружения работают в штатном режиме. Возможно временное снижение давления воды в водопроводной сети. Вчера работники Водоканала ликвидировали аварии водопровода в микрорайоне ХБК и Забалке. Выполнили плановую замену пожарного гидранта и задвижки в Центре города,
– сообщили в горсовете.
Также уже отремонтировали участки напорного коллектора в селе Степановка.
"Качество воды в коммунальной сети соответствует нормативным показателям. Работники Херсонводоканала круглосуточно выполняют возложенные на них задачи по обеспечению херсонцев услугами водоснабжения и водоотведения", — говорится в сообщении.
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В одном из районов плавают фекалии
В эфире "Радио Свобода" херсонка и волонтер Ольга Цилинко из микрорайона Забалко рассказала, что осталась без дома.
Это был ужас. Район затоплен не водой, он затоплен фекалиями,
– отметила женщина.
По ее словам, только на Забалке есть до тысячи подтопленных домохозяйств.
"Я думаю, что последствия будут гораздо страшнее, потому что дома нашего района не имели канализации, а выгребные ямы заполнились водой. В условиях летней жары это очень опасно", – пояснила Цилинко.
Она добавила, что ее семья не ожидала эвакуации, а уезжала самостоятельно и помогала соседям.
"Мы успели взять только документы, больше ничего. Я сейчас перед вами в халате стою", – подытожила женщина.
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- Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что к подрыву Каховской ГЭС россияне готовились заранее и все тщательно спланировали. В разведке обратили внимание и на хаотическую реакцию российской пропаганды на очередной террористический акт захватчиков.
- Стоит отметить, что россияне оставили на произвол судьбы жителей временно оккупированных населенных пунктов левого берега Херсонской области. У людей нет пищи, воды, света, а уровень воды каждый час увеличивается. Сеть всколыхнула видео, как мама с сыном умоляли о помощи на крыше своего дома. Украинским защитникам удалось сделать невозможное и передали им дроном воду.
- Оккупанты до сих пор не осознают последствий страшной катастрофы, которую сами же совершили. Вода полностью затопила позиции врага. Так что сейчас россияне фактически вынуждены бежать, чтобы не утонуть.