"Район затоплен не водой, а фекалиями": какая ситуация в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС

Российские террористы 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода затопила многие населенные пункты Херсона, в том числе и областной центр.

В Херсонском горсовете рассказали, что работники водоканала прилагают максимум усилий для обеспечения водоснабжения и водоотведения в городе. Пока нет воды в микрорайоне Корабел.

Причина – из-за отсутствия электроснабжения и затопления двух насосных станций водопровода, а также трех насосных станций канализации.

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Работники водоканала усиленно работают

В Херсоне также затопило еще 3 помповые станции канализации и 15 артезианских скважин в прибрежных районах. В настоящее время производится откатка воды из объектов, попавших в зону подтопления, с использованием генераторов и соответствующего оборудования.

Городские очистные сооружения работают в штатном режиме. Возможно временное снижение давления воды в водопроводной сети. Вчера работники Водоканала ликвидировали аварии водопровода в микрорайоне ХБК и Забалке. Выполнили плановую замену пожарного гидранта и задвижки в Центре города,

– сообщили в горсовете.

Также уже отремонтировали участки напорного коллектора в селе Степановка.

"Качество воды в коммунальной сети соответствует нормативным показателям. Работники Херсонводоканала круглосуточно выполняют возложенные на них задачи по обеспечению херсонцев услугами водоснабжения и водоотведения", — говорится в сообщении.

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В одном из районов плавают фекалии

В эфире "Радио Свобода" херсонка и волонтер Ольга Цилинко из микрорайона Забалко рассказала, что осталась без дома.

Это был ужас. Район затоплен не водой, он затоплен фекалиями,

– отметила женщина.

По ее словам, только на Забалке есть до тысячи подтопленных домохозяйств.

"Я думаю, что последствия будут гораздо страшнее, потому что дома нашего района не имели канализации, а выгребные ямы заполнились водой. В условиях летней жары это очень опасно", – пояснила Цилинко.

Она добавила, что ее семья не ожидала эвакуации, а уезжала самостоятельно и помогала соседям.

"Мы успели взять только документы, больше ничего. Я сейчас перед вами в халате стою", – подытожила женщина.

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