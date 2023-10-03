Из какого оружия россияне обстреливают Херсон: Хлань рассказал о новых видах атак

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Херсонщины и областного центра. Враг применяет против мирного населения все возможные виды вооружения.

Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал 24 Каналу о ситуации в регионе. Ни дня не проходит без вражеских обстрелов.

Вашему вниманию Херсонская область страдает от российских обстрелов: как местные власти предупреждают об опасности

"Обстреливают абсолютно из всех видов оружия – систем залпового огня "Град", артиллерии, САУ, танков, гранатометов", – отметил Хлань.

По его словам, микрорайон Корабел больше всего страдает от гранатометов, поскольку расположен фактически на побережье Днепра. Оккупантам легко до него достать.

Также захватчики начали сбрасывать взрывчатку с беспилотников и увеличили применение управляемых авиабомб.

Какая враждебная тактика

Власти Херсона пытаются заранее предупреждать людей о вражеских обстрелах, руководствуясь сообщениями от военных. Так жители успевают скрыться, чтобы уберечься от атак.

Наибольшую активность россиян в Херсоне наблюдают с утра и до обеда. Именно тогда, когда люди выходят на улицу.

Оккупанты взяли за традицию обстреливать областной центр именно тогда, когда люди начинают выходить по своим делам,

– подчеркнул Хлань.

Продолжаются обстрелы левого берега Херсонщины. Цель врага – запугать население и продемонстрировать свое присутствие там.

Что происходит на Херсонщине: последние новости