"Преследуют даже человека или авто": россияне цинично применяют дроны по Херсонщине

Херсон и правобережье Херсонской области находятся под постоянными обстрелами врага. В частности увеличилось количество атак FPV-дронами на гражданскую инфраструктуру. Также правый берег Херсонщины страдает от российских управляемых авиабомб.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что КАБы являются очень страшным оружием. Если от дронов камикадзе хотя бы теоретически можно убежать, увидев их, то от обстрела управляемыми авиабомбами никуда не деться.

К теме Российская армия ударила по главному корпусу университета в Херсоне

Последствия довольно существенные

Обстрелы Херсона и области происходят как во время воздушной тревоги, так и до нее и после. Когда звучит сигнал воздушной тревоги, это означает, что что-то сумели зафиксировать и успели предупредить, что это летит.

Очень часто россияне атакуют FPV-дронами – дронами-камикадзе. Это также страшное оружие. Из того, что наблюдают жители Херсонщины, дронов враг не жалеет. Беспилотники преследуют даже человека или авто. Поскольку трассы в Херсонской области не загруженные автотранспортом, то россиянам очень просто отслеживать машину или автобус, которые движутся,

– отметила журналистка.

В частности был случай, когда россияне обстреляли автобус с гуманитаркой, гражданские машины.

Последствия от удара дроном тоже довольно существенные. Если он падает, по ее словам, то уничтожает машину. Беспилотник может разрушить дом, придомовую постройку.

"К сожалению, дроны почему-то почти не падают на открытые места, где нет людей. Это было бы оптимально. А лучший вариант был, если бы они вообще не летали", – отметила Евгения Вирлич.

Россия продолжает наносить удары по Херсонской области

Оккупанты 16 апреля в 11:30 атаковали Херсонскую область из авиации. Попадание произошло по жилой застройке, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

В результате удара 17 местных жителей получили контузии и травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Как отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, россияне нанесли удар по Херсонщине после недельной паузы. Она уточнила, что враг атаковал Бериславский район Херсонской области управляемыми авиабомбами.

Также сложной в области была ночь на 17 апреля. В частности враг обстреливал Херсон тяжелым оружием. Местные вспоминают, что давно не было таких мощных ударов.