"Мы устояли": когда на большей части Украины могут отменить отключение света

Россия после длительного перерыва осуществила массированную атаку по Украине, попав, в частности, по энергетическим объектам. Это привело к возобновлению графиков отключения света в стране. Однако в ближайшее время ситуация может измениться.

Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, подчеркнув, что украинская инфраструктура входит в эту зиму в значительно лучшем состоянии, чем хотели бы россияне. Напомним, что в среду, 20 ноября, в Киеве будут вводиться стабилизационные отключения света с 06:00 до 22:00.

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Украина отработала схему защиты

Россияне нанесли по Украине максимальной мощности удар, на который они только были способны.

Но мы устояли. Более того, я уверен, что уже к концу этой недели большая часть Украины будет жить без ограничений. Разве что кардинально похолодает. Если температура снизится до –10 градусов или ниже, то конечно ограничения будут. Однако если температура будет выше нуля, то, думаю, большая часть Украины будет без ограничений уже до выходных или на выходные,

– отметил Харченко.

Однако Одесская область и еще несколько регионов, которые особенно сильно пострадали в результате вражеских обстрелов, требуют, по его словам, дольше времени для восстановительных работ. Вероятно, около двух недель будет необходимо для того, чтобы вернуть нормальное питание в Одесскую область.

В то же время большая часть усилий, которые украинская энергетика осуществляла при подготовке к отопительному сезону и к атакам, которые, все хорошо понимали, будут, дали результат.

Война еще не выиграна, но этот раунд точно за нами,

– подчеркнул директор Центра исследований энергетики.

За время, что продолжается война и обстрелы врага нашей энергетической системы, Украина отработала схему защиты украинской инфраструктуры. Однако многое для обеспечения ее сохранности еще придется сделать.

У нас значительно улучшилась осведомленность, как реагировать на эти атаки – это превентивные отключения, превентивная подготовка оборудования, превентивные подготовленные аварийные команды, которые восстанавливают поврежденное оборудование. Все это дает результат и возможность довольно быстро возвращать украинцам питание,

– отметил Александр Харченко.

Однако еще далеко не все сделано, что хотелось бы для обеспечения защиты энергосистемы:

только начинается установка децентрализованных систем генерации;

нужна стратегическая перестройка энергетической системы, в которой точно будет нуждаться и во время войны и после нее;

необходимо менять формат генерации, подходы к расположению станции,

подходы к защите генерирующих мощностей и высоковольтных сетей.

Однако нам потребуется достаточно много времени для того, чтобы перестроить полностью энергетический комплекс,

– отметил директор Центра исследований энергетики.

Отметим, что по словам эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, самая тяжелая ситуация по восстановлению энергоснабжения сейчас в Одессе. В Одесском и Подольском районах разрушены объекты, обеспечивающие распределение электрической энергии.