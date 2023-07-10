Готовятся не только к обороне, но и к отступлению, – Юсов о настроениях оккупантов в Крыму

Силы обороны продолжают контрнаступление на Юге Украины, и это означает, что скоро могут продвинуться в сторону временно оккупированного Крыма. Поэтому оккупанты и коллаборанты чрезвычайно серьезно готовятся к потенциальной обороне полуострова.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что захватчики построили в Крыму фортификационные сооружения и несколько линий обороны, также перерыли весь полуостров траншеями.

Читайте также Коллаборанты в Крыму массово просят об эвакуации: в распоряжении 24 Канала оказались документы

Враг предпринимает организационные меры

К тому же оккупанты вырыли траншеи на достаточно большом расстоянии от административной границы с материковой Украиной.

Они не только готовятся к обороне, но и к отступлению. Россияне рассматривают это как вполне реалистичный сценарий. И правильно делают,

– подчеркнул представитель ГУР.

Кроме того, они предпринимают определенные организационные меры. На ряде предприятий оккупантов изъята документация и вывезена за пределы полуострова. Есть соответствующие инструкции, как действовать коллаборантам в случае экстренной эвакуации.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме

Есть и многие другие признаки того, что россияне предполагают возможность отступления, ведь понимают, что Украина обязательно будет в Крыму.

Как оккупанты в Крыму готовятся к обороне: смотрите видео

Расплата неизбежна

В то же время на полуострове продолжает звучать "хлопки". Накануне были слышны взрывы в Керчи. Представитель оккупационных властей заявил, что их ПВО якобы "сбила" крылатую ракету.

"На граждан Украины разного происхождения и разной культуры, проживающих во временно оккупированном Крыму, такие процессы влияют положительно. Каждый раз, когда на полуострове случается "хлопок", люди, находящиеся в российской оккупации, чувствуют, что освобождение Крыма произойдет, и оно неизбежно. А оккупанты и коллаборанты понимают, что расплата неизбежна", – подчеркнул Андрей Юсов.

Пока оккупанты будут находиться на полуострове, "хлопки" там будут время от времени звучать. Но за это несет полную ответственность российская оккупационная власть.

"Хлопок" в Керчи: что известно

На временно оккупированном полуострове 9 июля раздались взрывы. Приблизительно в 12:00 в Керчи было громко, местные жители слышали 3–4 взрыва.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы была сбита крылатая ракета, однако погибших и пострадавших нет.

Местные же сообщали, что взрывы раздавались у Крымского моста, ведь возле него появилось задымление. Кроме того, свидетели отмечали, что видели не одну, а несколько ракет.

Кроме того, движение по Крымскому мосту на время было перекрыто. Однако российские пропагандисты отрицали, что это связано с ракетной атакой.