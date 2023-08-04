Количество российских войск в Крыму может увеличиться, – глава Меджлиса

Российские военные сосредотачивались во временно оккупированном Крыму еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. И сейчас их присутствие на полуострове остается серьезным.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что в настоящее время оккупационные войска демонстрируют свою готовность защищать захваченную ими территорию. Об этом он рассказал 24 Каналу.

К теме В Крыму распространяются панические настроения, передающиеся на Россию, – генерал о поджогах военкоматов

В Крыму постоянно перемещаются войска

Он вспомнил, что за несколько дней до 24 февраля 2022 Министерство обороны Украины объявляли количество российских войск в Крыму.

В то время количество военнослужащих страны-агрессора на полуострове составляло примерно 32 тысячи. Это то количество, которое украинские службы имели возможность заметить и тщательно вычислить,

– подчеркнул председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

А с началом войны мощные колонны российского агрессора ушли из Крыма на территорию Украины по нескольким направлениям: по Чонгарскому мосту – и дальше на Мелитополь, Бердянск – на Запорожье, а также через Красноперекопск – на Армянск, Каланчак, Чаплинку – на Херсон.

Какие вооруженные силы россиян сосредоточены в Крыму: смотрите видео

А затем Крым превратился в территорию, где постоянно перемещались войска. Они двигались с территории России по Крымскому мосту. В Крыму эти войска проходили слаживание, а затем отправлялись дальше.

"Такое движение происходит постоянно, но сегодня логика поведения российских оккупантов, учитывая их подготовку к так называемой обороне Крыма, подсказывает, что количество российских войск в Крыму может увеличиться, в сравнении с тем, какое было накануне широкомасштабного вторжения", – подчеркнул Рефат Чубаров.

Что происходит во временно оккупированном Крыму

"Хлопки" на полуострове звучат очень часто. Последний случилась в ночь на 4 августа. В Феодосии были слышны взрывы, а также автоматная очередь. А затем по городу быстро двигались автомобили скорой помощи.

Впоследствии в сети появилось видео от местных жителей. На нем можно увидеть работу ПВО, после чего произошел взрыв и вспышка. Местные предположили, что попадание случилось по нефтебазе с помощью дронов.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя ночные события в Феодосии, отметила, что это "продолжение сезона "хлопков" во временно оккупированном Крыму.

Напомним, что 2 августа в Гвардейском в Симферопольском районе полуострова также были слышны взрывы. После этого в небо поднялась большая "шапка" дыма. Позже стало известно, взрыв предположительно произошел на авиабазе "Гвардейское". Россияне разместили на ней 37-й смешанный авиационный полк ПКС. В то же время, было перекрыто движение на Крымском мосту. Однако через полчаса движение возобновили.