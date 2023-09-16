России все труднее восстанавливать утраченные возможности в Крыму, – Паламарчук

С каждой новой атакой на оккупированный Крым врагу все труднее восстанавливать свои способности. Россиянам не хватает денег и времени на полноценное развертывание новых систем.

Эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук сказал 24 Каналу, что могло гарантировать успех украинской операции в Севастополе.

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"Вполне вероятно, что успех удара по Севастополю стал возможным благодаря предварительной операции ГУР МО и демонтажу оборудования (на "вышках Бойко" – 24 Канал)", – отметил Паламарчук.

Так, россияне нуждались во времени, чтобы заменить утраченную радиолокационную систему и разместить нечто подобное в Крыму. Но украинские бойцы не ждали и снова нанесли мощные удары.

Какие последствия атак по Крыму

Возврат буровых газодобывающих платформ возле Крымского побережья скорее относительный, ведь постоянное присутствие связано со значительными рисками. Поэтому Украина может лишь время от времени демонстрировать там свое присутствие.

"Российский бюджет не безграничен – одновременно проводить мобилизацию пехоты и восстанавливать утраченные способности в сфере ПВО становится все сложнее", – констатировал Паламарчук.

Поэтому вскоре враг может оказаться в тупике и вообще потерять возможность воевать. По всему видно, что господство России в Черном море подходит к концу.

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