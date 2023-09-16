России все труднее восстанавливать утраченные возможности в Крыму, – Паламарчук
С каждой новой атакой на оккупированный Крым врагу все труднее восстанавливать свои способности. Россиянам не хватает денег и времени на полноценное развертывание новых систем.
Эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук сказал 24 Каналу, что могло гарантировать успех украинской операции в Севастополе.
К теме По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России
"Вполне вероятно, что успех удара по Севастополю стал возможным благодаря предварительной операции ГУР МО и демонтажу оборудования (на "вышках Бойко" – 24 Канал)", – отметил Паламарчук.
Так, россияне нуждались во времени, чтобы заменить утраченную радиолокационную систему и разместить нечто подобное в Крыму. Но украинские бойцы не ждали и снова нанесли мощные удары.Обратите внимание! Возврат буровых газодобывающих платформ возле Крымского побережья скорее относительный, ведь постоянное присутствие связано со значительными рисками. Поэтому Украина может лишь время от времени демонстрировать там свое присутствие.
Какие последствия атак по Крыму
"Российский бюджет не безграничен – одновременно проводить мобилизацию пехоты и восстанавливать утраченные способности в сфере ПВО становится все сложнее", – констатировал Паламарчук.
Поэтому вскоре враг может оказаться в тупике и вообще потерять возможность воевать. По всему видно, что господство России в Черном море подходит к концу.
Что происходит в Крыму: последние новости
- В британской разведке подтвердили поражение российского десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону". Это произошло во время комбинированной атаки на Севастополь 13 сентября.
- Аналитики ISW прокомментировали уничтожение российского комплекса "Триумф" в Евпатории. В Институте изучения войны считают, что оккупанты имеют системные тактические сбои в противовоздушной обороне.
- Как известно, неоднократно подвергался атакам Керченский мост. Российские захватчики уже не могут использовать его на полную мощность и вынуждены ехать в объезд через оккупированные территории.