Есть механизмы деоккупации, – полковник запаса спрогнозировал начало захода ВСУ в Крым

Украинские военные могут зайти в Крым еще до конца 2023 года. Для этого нужно до осенних дождей выйти на песчаные грунты, которые хорошо впитывают влагу и держат гусеничную технику.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, комментируя слова главы ГУР Кирилла Буданова о сухопутном коридоре к полуострову.

Читайте также В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов

"До сезона дождей есть еще более месяца, чтобы выйти южнее зон почв, склонных к осеннему бездорожью. Это примерно на уровень Токмак – Черниговка – Волноваха", – отметил Свитан.

Украинские военные могут зайти в Крым до конца года: смотрите видео 24 канала

Добравшись до песков, украинские военные смогут наступать на протяжении всей зимы. Осталось около 15–20 километров, которые защитники постепенно преодолевают по меньшей мере по двум направлениям.

Можно ли "срезать"

По словам военного эксперта, сейчас вырисовывается еще и третье направление продвижения к песчаным почвам. Силы обороны Украины могут выйти на них после форсирования Днепра в районе Херсона.

"Механизмы освобождения есть. Даже зайти в Крым мы можем до конца этого года", – добавил Свитан.

Ситуация в Крыму: последние новости

Вечером 17 сентября в Севастополе снова было громко. Предварительно прилетело в районе мыса Фиолент, где базируется 26 морской радиотехнический отряд врага.

С начала сентября на оккупированном полуострове обострилась проблема с топливом. Это связано с нарушением логистических маршрутов и пониженной покупательной способностью жителей.

Так, все движется к освобождению Крыма. Для российского диктатора Владимира Путина это будет очень болезненная потеря, ведь полуостров был его величайшей мечтой.