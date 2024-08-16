Большая трасса под угрозой: где в дальнейшем могут продвигаться ВСУ на Курщине

Операция украинских сил в Курской области продолжается уже 10 дней. За это время ВСУ продвинулись на 35 километров вглубь территории России.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, как может развиваться продвижение украинских войск на Курщине. Так, линия боестолкновения возможно стабилизироваться в течение следующего месяца.

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Будет под огневым контролем

Стабилизация ЛБС произойдет благодаря тому, что украинские силы ожидаемо будут тормозить процесс расширения зоны контроля. Это будет происходить, в частности, из-за того, что на их пути – на основных логистических артериях – начнут все чаще попадаться города и населенные пункты с большим количеством населения и застройками.

Ранее украинские силы не встречали ни одного населенного пункта, когда двигались 10 километров по трассе Р-200 до города Суджа, или когда шли 25 – 30 километров к северу от Суджи по трассе Льгов – Суджа.

Однако сейчас другая ситуация, потому что им будут все чаще встречаться агломерации, которые довольно близко размещаются на основных логистических путях. Их придется обходить, как это было сделано с Коренево, которое частично находится под контролем ВСУ. Вместо того чтобы там провести полную зачистку, наши силы его обошли, и двигаются дальше на Рыльск,

– отметил военный обозреватель.

Например, трасса Е-38 от Рыльска до Курска почти полностью заполнена населенными пунктами – их более 20, и они, по его мнению, будут тормозить продвижение войска.

Поэтому трасса Е-38 – это линия прикрытия и по меньшей мере она будет под огневым контролем. Возможно, даже какая-то из локации будет физически перерезана,

– предположил Александр Коваленко.

Отметим, что украинские силы 16 августа нанесли удар по мосту через реку Сейм в поселке Глушково в Курской области. В результате ударов ракетами HIMARS обвалился один из пролетов моста.

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