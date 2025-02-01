Были бы уже под Покровском: какие важные задачи выполнили ВСУ за полгода на Курщине

Операция ВСУ в Курской области продолжается несколько месяцев, и россиянам не удается взять под полный контроль собственную же территорию. В то же время украинские силы продолжают контратаковать российскую армию и продвигаться, выполняя на Курщине важные задачи.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что решение украинских сил провести операцию в Курской области России является правильным, хотя и принятым с опозданием. Также ВСУ недавно удалось отбить атаку российских механизированных подразделений к северо-западу от Суджи.

Смотрите также ISW зафиксировал продвижение россиян сразу на 8 направлениях: анализ боев и карты фронта

Давно назрело

Свитан отметил, что Силы обороны выполняют на Курщине военную задачу. Однако на момент начала операции в августе 2024 года решение о ее начале уже было перезрелым.

Надо было раньше начинать и не только в Курской области, но и в Белгородской. Если бы было принято решение о заходе на Белгородщину, то россияне бы не дошли ни под Харьков – в Липцы, ни в Волчанск. Сейчас боевые действия проводились где-то под Белгородом, создавая зону безопасности перед Харьковом,

– отметил военный эксперт.

Это решение, по его мнению, было запоздалым, потому что изменение архитектуры фронта с Северного – в сторону Москвы – давно назрело. Его надо было начинать еще в 2022 году.

Сейчас в Курской области выполняется боевая задача. Главная ее часть была осуществлена в начале операции – во время захода в Курскую область:

Судженская российская группировка ликвидирована;

городу Сумы по земле в настоящее время ничего не угрожает.

"Далее выполняется следующая задача – создание денацифицированной и демилитаризованной зоны безопасности на российской территории. Демилитаризацию проводят украинские войска, а денацификацию – российские на своей же территории, уничтожая инфраструктурные объекты и вытесняя из Курской области местное население", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Ситуация на Курщине: смотрите на карте

Будем давить россиян по направлению на Москву

Также одна из основных задач обороняющейся армии – ликвидация армии противника.

Там минусуется в сутки около батальона – 500 – 600 российских террористов, что "200-ми", что "300-ми" "уходят" с поля боя. Это касается и северокорейцев, которые в последнее время уже оттянулись оттуда,

– сказал он.

Планировалось, по словам военного эксперта, нажать на российское военно-политическое руководство, чтобы оно приняло решение о переброске дополнительных сил с Восточного фронта в Курскую область. Это бы уменьшило давление на украинские Восточные рубежи. Однако эта задача пока не выполнена.

Несмотря на это на Курщине связаны около 500 – 600 тысяч российских воинов, которые не попали на Восточный фронт. Если бы операции на Курщине не было, то эти российские военные сейчас были бы под Покровском, а может и под Межевой и Павлоградом,

– предположил Роман Свитан.

Поэтому у россиян, по его мнению, сейчас есть выбор или остановить наступательные действия под Покровском, перебросить 50 тысяч войск на Курское направление и тогда, возможно, они могут приостановить продвижение украинских войск и выдавить их на украинскую территорию.

Если враг этого не сделает, тогда будем дальше давить россиян в направлении на Москву,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

К слову, спикер ССО полковник Александр Киндратенко рассказал, что северокорейских солдат, которые воевали в Курской области, отозвали с фронта из-за значительных потерь. Это произошло из-за дезорганизованности и отсутствия слаженности с российскими войсками.