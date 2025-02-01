Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що рішення українських сил провести операцію у Курській області Росії є правильним, хоча й ухваленим із запізненням. Також ЗСУ нещодавно вдалося відбити атаку російських механізованих підрозділів на північний захід від Суджі.

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Давно назріло

Світан наголосив, що Сили оборони виконують на Курщині військове завдання. Проте на момент початку операції у серпні 2024 року рішення щодо її початку вже було перезрілим.

Треба було раніше починати і не тільки у Курській області, а й у Бєлгородській. Якби було ухвалене рішення щодо заходу на Бєлгородщину, то росіяни б не дійшли ані під Харків – у Липці, ані до Вовчанська. Зараз бойові дії проводились десь під Бєлгородом, створюючи зону безпеки перед Харковом,

– зауважив військовий експерт.

Це рішення, на його думку, було запізнілим, тому що зміна архітектури фронту з Північного – у бік Москви – давно назріла. Її треба було розпочинати ще у 2022 році.

Зараз у Курській області виконується бойове завдання. Головна його частина була здійснена на початку операції – під час заходу у Курську область:

Суджинське російське угруповання ліквідовано;

місту Суми по землі на цей час нічого не загрожує.

"Далі виконується наступне завдання – створення денацифікованої і демілітаризованої зони безпеки на російській території. Демілітаризацію проводять українські війська, а денацифікація – російські на своїй же території, знищуючи інфраструктурні об'єкти та витискуючи з Курської області місцеве населення", – підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

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Будемо тиснути росіян у напрямку на Москву

Також одне з основних завдань армії, що обороняється, – ліквідація армії противника.

Там мінусується на добу близько батальйону – 500 – 600 російських терористів, що "200-ми", що "300-ми" "йдуть" з поля бою. Це стосується й північнокорейців, які останнім часом вже відтягнулися звідти,

– сказав він.

Планувалось, за словами військового експерта, натиснути на російське військово-політичне керівництво, щоб воно ухвалило рішення про перекидання додаткових сил зі Східного фронту у Курську область. Це б зменшило тиск на українські Східні рубежі. Однак це завдання наразі не виконане.

Попри це на Курщині зв'язані близько 500 – 600 тисяч російських вояк, які не потрапили на Східний фронт. Якби операції на Курщині не було, то ці російські військові зараз були б під Покровськом, а може і під Межовою і Павлоградом,

– припустив Роман Світан.

Тому у росіян, на його думку, зараз є вибір або зупинити наступальні дії під Покровськом, перекинути 50 тисяч військ на Курський напрямок і тоді, можливо, вони можуть призупинити просування українських військ та видавити їх на українську територію.

Якщо ворог цього не зробить, тоді будемо далі тиснути росіян у напрямку на Москву,

– зазначив полковник ЗСУ у запасі.

До слова, речник ССО полковник Олександр Кіндратенко розповів, що північнокорейських солдатів, які воювали у Курській області, відкликали з фронту через значні втрати. Це сталося через дезорганізованість та відсутність злагодження з російськими військами.