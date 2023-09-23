Вагнеровцы вернулись, – Гайдай сказал, какие резервы подтягивают россияне на Луганщину

Из-за безумных потерь российские оккупанты были вынуждены провести ротацию на Луганском направлении. На фронте снова появились боевики ЧВК "Вагнера".

Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал 24 Каналу, что этому предшествовало затишье со стороны врага. Это свидетельствовало о перегруппировке захватчиков.

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"Мы фиксировали, что на поле боя снова появились вагнеровцы, которых длительное время не было. Не могу сказать, в каком объеме, но на разных направлениях они уже есть и участвуют в боевых действиях", – отметил Гайдай.

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Как известно, росгвардия вербует бывших наемников ЧВК "Вагнера", чтобы покорить их остатки после мятежа 24 июня. Тех боевиков, которые отказались подписывать контракт с минобороны, отправили в Беларусь, где они станут частью новой частной военной компании.

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"Что касается подвоза новых частей – здесь, как всегда, будет "сборная солянка". Абсолютно разные подразделения", – подчеркнул Гайдай.

Ранее экс-глава Луганской ОВА говорил, что Россия сосредоточила на этом направлении роты "Шторм-Z". Их контролируют чеченцы из отряда "Ахмат". Кроме того, есть немало мобилизованных. Кадровиков используют в последнюю очередь.

Ура-патриоты из ЧВК "Эспаньола" понесли потери и изменили свою риторику. Теперь фанаты ультрас желают как можно быстрее сбежать с фронта.

Что касается оружия, то там у врага преимущественно советские образцы. Единственная серьезная угроза – танки Т-90 "Прорыв", которые часто встречаются в Луганской области.

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