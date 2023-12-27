"Марьинки уже нет": в ISW объяснили, имеют ли россияне тактические преимущества в уничтоженном городе

В Марьинке шли ожесточенные бои, в течение долгого времени она была и все еще остается одной из самых горячих точек на фронте. Аналитики Института изучения войны проанализировали, имеют ли оккупанты преимущество в силу ситуации в городе.

Если Россия захватит Марьинку, это будет ограниченным тактическим достижением и не принесет какого-либо оперативного прогресса, если только российские силы не значительно улучшат свою способность выполнять быстрые механизированные движения вперед. Однако оккупанты не смогут этого сделать.

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Марьинка уничтожена

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с президентом России Владимиром Путиным 25 декабря и заявил, что российские войска полностью захватили Марьинку. Украинский главнокомандующий генерал Валерий Залужный заявил, что в результате боевых действий Марьинка была фактически уничтожена. По его словам, украинские силы частично отступили из Марьинки, однако он отметил, что они все еще находятся на северных окрестностях города и создали линию обороны за пределами населенного пункта.

Как пишет Суспильное, во время своего брифинга Валерий Залужный отметил, что "украинские войска отошли: в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других — немного дальше".

Аналитики ISW считают, что российские войска, вероятно, контролируют большую часть Марьинки. Путин утверждал, что захват этого населенного пункта позволит российским силам оттеснить украинские боевые подразделения от оккупированного города Донецка и создать более широкое оперативное пространство для российских войск.

Многие российские милблогеры признали взятие Марьинки тактической победой и утверждали, что это позволит российским войскам проводить наступательные операции в направлении населенных пунктов до 15 километров к западу от Марьинки в ближайшие недели и месяцы, угрожая украинским наземным линиям связи,

– говорится в сводке.

Российские войска пытались захватить Марьинку с 2014 года и ведут ежедневные фронтальные наступления на населенный пункт с начала полномасштабного вторжения. Как российские, так и украинские официальные лица признали, что боевые действия полностью уничтожили населенный пункт.

В то же время украинские защитники держат западные позиции и высоты. А с помощью некоторых средств могут контролировать и весь город, рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Отметим, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что бои за Марьинку продолжаются.

Нет никаких признаков дальнейшего продвижения

Небольшой и полностью разрушенный населенный пункт не поможет российским войскам создать надежный плацдарм для дальнейших наступательных действий. Силы обороны уже давно укрепили многие окрестные населенные пункты, захватить которые российские войска так же пытались. С 24 февраля 2022 года российские войска продвинулись вглубь Марьинки примерно на три километра, и нет никаких признаков того, что скорость продвижения россиян в следующие населенные пункты будет увеличиваться.

Российская армия не проводила ни одной наступательной операции, которая бы привела к быстрому и механизированному продвижению вперед, начиная с весны 2022 года. Недавно российские войска продемонстрировали отсутствие такой возможности в неудачных волнах массовых механизированных штурмов для захвата Авдеевки. Эти наступательные операции привели к дополнительным потерям бронетехники, что побудило российское командование перейти к наземным атакам с использованием тяжелой пехоты.

Быстрая маневренная война также нуждается в боеспособных механизированных подразделениях, а российские группировки, участвовавшие в попытке захвата Марьинки, в большинстве своем были плохо подготовленными подразделениями пророссийских боевиков в Донецкой области. Российские войска вряд ли совершат быстрое оперативное продвижение из Марьинки.

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