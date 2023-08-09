Выгоняли оттуда демонов, – Андрющенко рассказал, что делают россияне на "Азовстали"
Защитники "Азовстали" настолько напугали российских оккупантов в прошлом году, что территорию завода решили "освятить". Так, враг устраивал крестный ход, чтобы выгнать оттуда демонов.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу о том, что россияне решили сделать с "Азовсталью".
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"В прошлом году притащили каких-то попов и водили крестные ходы вокруг "Азовстали" – выгоняли демонов оттуда. Поэтому там якобы можно спокойно находиться", – отметил Андрющенко.
Как известно, в начале полномасштабной войны территорию "Азовстали" защищали украинские военные. На завершающей стадии обороны Мариуполя, 20 мая 2022 года, защитники выполнили боевое задание и покинули территорию комбината. Во время боев "Азовсталь" разрушили российские войска.
"Азовсталь" остается большой дырой
"Россияне разминируют [меткомбинат "Азовсталь"] – там до сих пор систематически кто-то взрывается. Там, где разминировали, режут на металл", – добавил Андрющенко.
Часто на разминирование отправляют именно бойцов из псевдореспублик, потому что для страны-агрессора они являются расходным материалом.
От глобального обустройства баз враг пока отказывается. Там есть вертолетная площадка, куда садятся российские воздушные суда, но из-за систематических прилетов по городу постоянно не базируются.
Командиры "Азова" вернулись в Украину: основное
- С осени 2022 года пять украинских командиров находились в Турции под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана. По условиям обмена, они до конца войны не должны были возвращаться домой.
- Однако после визита Владимира Зеленского в Турцию Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Сергей "Волына" Волынский, Олег "Алис" Хоменко и Денис Шлега вернулись в Украину.
- Украинские герои дали понять, что продолжат борьбу за свободу нашего государства. Так, Денис Прокопенко уже принял участие в учениях азовцев.