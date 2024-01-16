Создают невыносимые условия: в Мариуполе хотят снести дом, где живут люди

В Мариуполе российские оккупанты собираются снести многоэтажку на Куприна, 75. Там до сих пор живут люди, которые обращались в коллаборационную администрацию за ремонтом здания.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал инцидент 24 Каналу. По его словам, враг готовит территорию для ипотечной застройки.

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"Мне кажется, это такая месть от местных коллаборационных властей. Но люди продолжают там жить, зная, что если в этом доме никого не будет, власти быстро его снесут", – отметил Андрющенко.

Дом 75 на улице Куприна известен своими необоримыми жителями. Они не покидают этот город и живут в существующих условиях – без отопления, местами без электричества.

Это не единственный такой дом

В Мариуполе еще несколько многоэтажек, за которые борются люди. Поэтому снос дома 75 на Куприна имеет еще одну цель для оккупантов.

"Они хотят его снести даже не потому, что это аварийное сооружение или неаварийное сооружение, а просто показательное, чтобы другие не шли по тому же пути", – подчеркнул Андрющенко.

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В оккупированном городе тотальные проблемы с отоплением. Температура воздуха в помещениях составляет 8–11 градусов тепла. К тому же наблюдают транспортный коллапс из-за нерасчищенных дорог.

Не менее тяжелая ситуация с медициной. Больницы переустраивают под раненых оккупантов, поэтому люди вынуждены ехать в Донецк, чтобы получить медицинскую помощь.

Надо сказать, что оккупанты получают ранения довольно часто, в частности в результате точных ударов по Мариуполю. Утром 13 января прилетело во вражеской казарме.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что во время блокады города россияне разрушили 50% многоэтажек, а во время оккупации – еще почти 460.