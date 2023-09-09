Везут танки, чтобы закапывать в землю: оккупанты усиленно укрепляются вокруг Мариуполя

На фоне успехов украинских военных российские оккупанты начали усиленно укрепляться. В частности, враг пытается выстроить оборону вокруг Мариуполя Донецкой области.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сказал 24 Каналу, что российские захватчики разумно оценивают риски при всей показной браваде в пропаганде.

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"Они активно везут древесину, чтобы укреплять блиндажи. Везут технику, которая уже не может передвигаться самостоятельно, чтобы ее закапывать и использовать исключительно как огневые точки", – рассказал Андрющенко.

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По его словам, оккупанты усиленно укрепляются уже более двух недель. Они начали строиться, как только вышли из Урожайного.

Где лежит вражеская линия обороны

На сегодня российские оккупанты строят линию обороны от Никольского до Розовки – границы между Донецкой и Запорожской областями в направлении Пологов.

Кроме того, они частично строятся на юг от Никольского – к Мангушу. Это направление интересно тем, что украинские военные могут по нему перерезать сухопутный коридор в Крым, даже не заходя в Мариуполь.

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Лето 2023 года в оккупированном Мариуполе было по-настоящему "горячим". Было уничтожено 21 врага, и эта тенденция будет сохраняться до освобождения города.

Украинские военные имеют успехи к западу от Угледара. Защитники уничтожают вражескую артиллерию и готовят плацдарм для наступления в направлении Мариуполя.

Утром 7 сентября в Мариуполе раздались взрывы. После этого вспыхнул пожар в районе разрушенного ТЦ "Порт-Сити" и бетонного минизавода. Россияне поднимали в воздух авиацию.